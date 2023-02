Rostro de Madonna y polémica con la justicia de Pablo Montero, entre lo más leído de la semana

Pablo Montero de nuevo en el escándalo. Ahora fue acusado por presunto abuso sexual en Chiapas, algo que ha negado rotundamente. La primera noticia fue que había orden de aprehensión en su contra y hasta la Interpol lo estaría buscando, pero tanto él como su abogado han dicho que sólo hay una carpeta de investigación de algo falso porque él no conoce a la parte acusatoria y mucho menos dio dinero para callarla, pues por la naturaleza del delito, eso lo hace imposible.

Madonna responde a la crítica

El rostro “desfigurado” de Madonna en la entrega del Grammy fue presa de críticas en redes sociales. Y la cantante de “Like a prayer”, luego de decir que el lente con el que fue tomada distorsiona las imágenes, lamentó estar atrapada en la discriminación por su edad y la misoginia. Dijo que la gente se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años, más cuando siguen en activo y son fuertes.

Shakira no la pasa bien

Shakira no la está pasando bien en estos momentos y no por su expareja Piqué, quien continúa felíz mostrando su nueva relación con Clara Chía, sino porque su nonagenario padre está hospitalizado buscando se recupere de los efectos de una caída que tuvo en octubre pasado. La colombiana no ha podido viajar a Miami, como tenía previsto este año y sigue disfrutando el éxito de “Music sessions”.

Ana María Alvarado mantiene su postura

“¿Qué haría ahí, si ya me corrieron?”. Con esta frase Ana María Alvarado confirmó que ya no regresaría a la emisión de "Todo para la mujer", donde trabajó por cerca de 30 años y donde en las últimas semanas tuvo, según ella, un trato malo por parte de la titular Maxine Woodside. Aunque ésta última dice que nunca la despidió, Ana María asegura tener las pruebas de ello.

Yuridia VS "Ventaneando"

El que Pati Chapoy volviera a decir la palabra "gorda", al referirse a Yuridia del pasado, generó que la cantante sacara a la luz momentos nada agradables de lo que sufrió por culpa de lo que se dijo de ella en ese programa de Azteca, cuando sólo tenía 18 años. Olimpia, la hermana de la exacadémica, recordó que cuando la intérprete estaba por dar a luz, una reportera de ese programa maltrató a sus hermanos pequeños, preguntándoles cosas como si sería parto por cesárea. El programa en tanto, mostró un video presuntamente sin editar, para mostrar que eso jamás pasó.



