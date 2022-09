A Rosario Flores le hace feliz inspirar a otros artistas

La cantante Rosario Flores será reconocida por la Academia Latina de la Grabación con el Premio a la Excelencia Musical gracias a las contribuciones creativas que ha hecho a la música.

Para la hija de Lola Flores, su mayor aportación es haber abierto camino a artistas como Rosalía y C. Tangana.

“Para mí es todo un orgullo, que la gente joven se haya inspirado en mi trabajo para hacer algo creativo, me parece maravilloso, así como yo me inspiré de otros artistas”, dijo.

La cantante explicó que le costó mucho crear su propio estilo, en el cual el flamenco y la rumba catalana tienen protagonismo, pero también le abren espacio a ritmos como el soul, el R&B y el funky; tuvo la ayuda de su hermano Antonio y el productor Fernando Illan, con quienes comparte este premio.

“Es un regalo del cielo y me tiene emocionada, porque es un reconocimiento a toda mi carrera. Ya llevo 30 años en la música y ese premio me hace mucha ilusión, porque recuerdo todos esos años vividos y todo lo que he trabajado desde que empecé”.

Si bien ya tiene en casa dos Grammys, para Rosario este premio a la Excelencia Musical tiene otro sabor para ella, porque encierra todas las veces que tuvo que estar lejos de casa y el cariño de la gente que la mantiene todavía sobre el escenario.

“Que cualquier persona haya soltado una pena o alegría al poner una rumba mía, que le haya dado energía, o le permitiera desahogarse; para eso he hecho música. Llegar a los corazones de la gente siempre ha sido mi meta”, subrayó Rosario, que recibirá este reconocimiento el 16 de noviembre, durante la Semana del Latin Grammy en Las Vegas.