Rosalía y su especial petición tras ser golpeada en la cara en pleno concierto

Rosalía, que está en plena gira Motomami, está disfrutando de cada momento en el escenario con sus fans, aunque no todo ha sido positivo, pues los fans de la española la hicieron enojar en una reciente presentación en San Diego, cuando el lanzaron un ramo de flores que le cayó en el rostro.

La intérprete de "Con altura" se encontraba saludando al público, sonriendo, cuando un ramo de flores llegó hasta el escenario y golpeó su rostro, provocando su evidente molestia.



A través de redes sociales, Rosalía se manifestó al respecto e hizo una especial petición a sus seguidores:

"Por favor no tiren cosas al escenario y si son tan motomamis que las tiran igualmente pues tírenlas en el lado opuesto al que yo esté. Gracias", se lee.

Su mensaje desató todo tipo de respuestas, desde las que apoyaron sus palabras, hasta comentarios burlones sobre el momento que vivió sobre el escenario.

"No entiendo por qué se rien, es molesto, y se nota que le molestó, respondió con inteligencia, porque esa mujer esta clara como es todo, eso ya es otra cosa, pero le molestó. El que le encontró gracia o se burla de ella no es fan y no sé que hace acá siguiendola", se lee entre los comentarios.

En sus estados de Instagram, la cantante de 30 años volvió a pedir que no lanzaran cosas al escenario, y mostró el momento en el que el ramo de flores le pegó en la cara.

Rosalía también agradeció las muestras de cariño, como un dibujo que le dedicaron en una hoja en el que leexpresan que la aman.

Lee también: "La Roca" presenta "Black Adam" a ritmo de mariachi

rad