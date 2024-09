Las influencias de Pato Machete no se limitan a la música.

Admira, por ejemplo, la lírica del compositor Agustín Lara, la manera en que la periodista Cristina Pacheco retrató la vida urbana y el ritmo inconfundible que plasmó el colombiano Lisandro Meza.

Siente un especial afecto por Celso Piña, el referente de la cumbia rebajada, cuya fusión de géneros y conexión con la gente lo marcaron de por vida.

Pato no descartó rehacer éxitos de Control Machete. Foto: Instagram

Todos ellos tienen algo en común: fueron un parteaguas en la cultura popular de Latinoamérica y hoy ya no están con nosotros.

“Nos ayudaron a apreciar lo que sentíamos en la vida cotidiana”, opina el creador de Control Machete, en entrevista.

“Contribuyeron a celebrar la cercanía, a nuestras ciudades y a nuestra realidad, y eso es algo que vamos a seguir haciendo porque, lamentablemente, se nos han ido muchos. Creo que la música es una forma de mostrar que siguen más vivos que nunca”.

Música con alma

Para lograr su cometido, surgió el concepto Ronda Machetera, integrado por él y Ronda Bogotá, la banda que acompañó a Celso Piña en innumerables escenarios, hasta su muerte en agosto de 2019.

La nueva agrupación es un homenaje a Celso Piña, pero busca no quedarse en el memorial, sino dar continuidad al legado musical y cultural del acordeonista.

“Queríamos que esto no sólo se quedara en que nos vieran como los que quedamos después de Celso, y entonces pensamos en la importancia de no sólo seguir publicando sus canciones clásicas para este nuevo proyecto, sino hacer canciones nuevas. Incluso con temas que el maestro (Celso Piña) no concluyó en vida”, detalla Pato.

Bajo esa premisa, la Ronda Machetera ha comenzado a trabajar su primer disco, que además de incluir temas reconocidos como “Cumbia lunera” o covers de otros grupos clásicos de la música de salsa y cumbia como “Chan Chan”, de la Buenavista Social Club, rescata temas que dejó Celso.

“Incluso algunos están grabados en demos, y vamos a terminarlos. Es nuestra manera de no solo pensar en ‘bueno, ya no está con nosotros’, no, incluso a nosotros nos da mucha más paz verlo como que sigue aquí y ha trascendido en otra forma, de música y canciones”, apunta el rapero.

Los dos primeros sencillos, ya disponibles en plataformas digitales, son “De vuelta y vuelta”, canción que fue escrita por Pau Donés (vocalista de Jarabe de Palo, fallecido en junio de 2020) y el éxito de Piña, “Cumbia Patria”.

A la par de estas producciones, no descartan reinterpretar canciones de Control Machete a modo de cumbia, como “Así son mis días”, “Ileso” o “Andamos Armados”.

Tampoco desestiman escribir nuevos temas inspirados en la literatura, como sucedió con “Las batallas”, tema de Café Tacvba lanzado en 1992 e inspirado en “Las Batallas en el Desierto”, de José Emilio Pacheco.

“La primera vez que nos dimos cuenta de que podíamos usar lo que decía un libro fue justo con ‘Las Batallas’, y es algo que defenderemos en nuestras canciones. Es un proyecto inspirado en muchas influencias”, destaca Pato.