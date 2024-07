Romántico gesto de Nodal a Ángela Aguilar en París emociona a sus fans

Tras pasar unos románticos días en París, la pareja más polémica del momento, Christian Nodal y Ángela Aguilar, se separaron, esto para poder continuar con sus carreras y compromisos laborales, aunque eso signifique estas más lejos que nunca.

Mientras la más pequeña de la Dinastía Aguilar regresó a los palenques junto a su famoso padre y su hermano, Leonardo; Nodal hizo lo propio y continuó con su gira por Europa, misma con la que ya ha recorrido ciudades como Londres, Zurich y la capital francesa; donde se presentó este fin de semana.

Pero, al parecer, volver a pisar las calles de la llamada "ciudad del amor", puso más romántico que nunca al cantante y no pudo evitar dedicarle al show a su amada y hasta dedicarle un tierno gesto, en pleno escenario.





La pareja demostró que se encuentran más enamorados que nunca. Foto: Instagram.

Lee también Fans de Nodal en Londres le piden perdón por criticar su noviazgo con Ángela: "te vamos a apoyar"

Durante el concierto, el sonorense interpretó el tema "Dime cómo quieres" y aunque ya es costumbre que en esta parte Ángela haga una aparición para cantar con él, por ahora tuvo que conformarse solamente con el audio; sin embargo, que la joven no estuviera presente no significó que su novio no la recordara, le dedicara la canción y hasta pidiera su público hicieran algo para ella.

Y es que, justo después de que sonara el coro de Ángela, Nodal invitó los asistentes a hacer tanto ruido, que su "amor" pudiera escucharlo hasta Estados Unidos: "y ese grito que le llegue hasta mi amor", dijo, ante los gritos de sus fans.









Este gesto fue captado en video y en solo cuestión de horas ya se hecho viral en todas las redes sociales.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer y aunque muchos se conmovieron, otros más continúan criticando el romance: “nunca dedicaba canciones", "ojalá duren asta viejitos", "soy fan de su relación", "ahora sí anda bien enamorado", "ella sí es tu amor", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Esta noche, Nodal ofrecerá un concierto en Madrid y, muy seguramente, Ángela estará con él, por lo menos en sus pensamientos.

Lee también Christian Nodal y Ángela Aguilar protagonizan abrazo y beso apasionado