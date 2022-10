En metrobús, en metro o en automóvil, miles de personas comienzan a llegar a las inmediaciones del Palacio de los Deportes, donde dentro de unos minutos a se presentará Roger Waters el bajista de la banda Pink Floyd quien además es el compositor principal de álbumes icónicos del grupo como "Wish you were here" o "The Wall".

Los asistentes lucen playeras negras con distintos diseños, ya sea de la banda o del propio Waters con micrófono y el bajo en sus manos.

Pulseras, tazas, posters, y hasta peluches con la forma de un cerdo que recuerdan al álbum más crítico de la banda de rock progresivo "Animals", son algunos de los artículos que comienzan a venderse este viernes, 14 de octubre.

"This is not a drill", es el título de la gira en la que se presentará el bajista en la Ciudad de México, donde además tendrá un segundo concierto mañana sábado.



Foto: Jorge Emilio/ El Universal

El tour estaba planificado a realizarse entre julio y octubre del año 2020, sin embargo, se canceló por la pandemia de Covid-19 como sucedió con otros eventos.

Otro de los detalles que destaca previo al espectáculo es la reventa, pues La reventa pese a los esfuerzos de Ticketmaster por difundir mensajes contra dicha práctica, al exterior decenas de personas ya se encuentran ofreciendo comprar o vender un boleto para poder ver al artista.

En la plataforma de Ticketmaster aún se pueden adquirir entradas, pero solo en las zonas más cercanas al escenario y por lo tanto los boletos más costosos con un precio de $5,180.

La presencia de elementos de seguridad pública al exterior del inmueble es notablemente reducida en comparación con la cantidad de asistentes que comienzan su arribo al recinto sobre la Av. Río Churubusco.

Se espera que el aforo sea un lleno total, es decir la llegada de alrededor de 22,000 personas que es la capacidad del Palacio de los deportes, tomando en cuenta los llenos en el Foro Sol del 2016 y el lleno que incluyó un portazo en el concierto gratuito del cantante en el Zócalo Capitalino que se celebró en el mismo año.