Rodrigo Prieto, fotógrafo mexicano que participó en "Barbie", feliz por la respuesta del público

"Barbie" se ha convertido en el éxito taquillero del 2023, la cinta protagonizada por Margot Robbie acaba de superar los mil millones de dólares recaudados y a pesar de que lleva ya su tercera semana en cartelera, sigue liderando la taquilla.

Para el elenco y la directora Greta Gerwig, el recibimientos del público ha sido simplemente inesperado, pero para su director de fotografía, el mexicano Rodrigo Prieto, es solo el reflejo del amor y las ganas con las que fue realizada la cinta.

"Estoy muy contento por cómo ha recibido el público la película, la hicimos como siempre con muchas ganas, mucho amor", dijo el artista en entrevista con EL UNIVERSAL.

En el filme vemos a Barbie (Margot) sufrir una crisis existencial cuando, un día, despierta y nota que ya no es el estereotipo de la mujer perfecta, razón por la que debe viajar al mundo real en donde, tal vez, encuentre una solución.

Pero, más allá de mostrar a un juguete que despierta a la conciencia humana, "Barbie" explora temas como el feminismo y el patriarcado, mismos que para Prieto fueron un gran riesgo en un filme de este tipo:

"Es una película que tomó riesgos en el sentido de que es un personaje y un juguete que todo el mundo conoce, pero aprovechando eso tiene unas ideas y conceptos que no te imaginarías para este juguete. A mí me da mucho gusto que la gente lo haya recibido así y que eso que Greta quiso decir esté llegando a tanta gente", comentó el tres veces nominado al Oscar.

Respecto a su trabajo dentro de esta producción, el director de fotografía de cintas como "El lobo de Wall Street" ahondó sobre el contraste que este filme tiene con otros en los que ha trabajado.

"Me han tocado proyectos muy variados pero esto sí es muy distinto al tipo de fotografía que he hecho, pero justo por eso me llamó la atención hacer algo radicalmente diferente: lleno de color, de luz, es otra cosa, cómo se comporta la cámara… Entonces fue muy interesante a nivel profesional pero también colaborar con Greta Gerwig que es extraordinaria fue para mí fue muy bonito, es una directora increíble y fue un honor hacer la película con ella, con Margot y todo el mundo", agregó.





La película de Greta Gerwig, protagonizada por Margot Robbie lidera la taquilla mundial. Foto: EFE.





Entre los próximos proyectos que llegarán a la pantalla con el ojo de Rodrigo Prieto está "Killers of the flower moon", dirigida por Martin Scorsese y que, relató, hizo antes de "Barbie".

"(Es) radicalmente distinta. Incluso empecé a planear con Greta la película de Barbie mientras estaba todavía filmando la de Scorsese, entonces fueron mundos muy diferentes. Está muy buena esa película, la verdad estoy muy muy orgulloso de ella", finalizó.

