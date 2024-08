Rodolfo Ornelas y su Quijote cabalgan rumbo a LA

Así como México está siendo representado por sus deportistas en París 2024, en las artes escénicas, Rodolfo Ornelas, un joven actor sonorense radicado en EU, levantará la mano por nuestro país en el Brisk Theater Festival de Los Ángeles.

“Es un honor estar en ese festival, en el escenario del Teatro Morgan-Wixson de Santa Mónica, porque habrá teatro de otras latitudes y será muy interesante”, cuenta a EL UNIVERSAL respecto a este evento, que se realizará el 17 de agosto.

“Me siento muy contento de representar a mi país, porque cuando estoy actuando sí soy muy mexicano y se me nota. Sobre todo, estoy orgulloso de los valores que me ha dado, que son los que me han permitido seguir avanzando”.

Se siente seguro de llegar a este festival con una puesta en escena como What's up, Don Quixote?, en la que interpreta a alguien que narra cómo Don Quijote vivió sus aventuras en la locura, algo con lo que muchos mexicanos se identifican..

“Comenzando por lo 'lanzado' que es y porque sabe enfrentar problemas, eso lo puedo constatar con todos los mexicanos que veo por acá; el Quijote también tiene un honor muy puro y su dedicación al cuidado de los suyos, eso lo comparte con nuestros paisanos”.

Hace 10 años, Rodolfo conoció al actor, escritor y director Mario Iván Martínez, quien, al ver su entusiasmo por la actuación, decidió convertirse en su mentor, dándole las primeras bases del arte dramático.

Desde entonces, comenzaron a trabajar en What's up, Don Quixote?, una obra de autoría del también cuentacuentos, basada en este clásico de la literatura.

“Me interesaba mucho traerlo al idioma inglés porque creo que tiene muchas vertientes a explorar, comenzando porque es un solo actor en escena; pero sobre todo lo siento como un llamado al corazón, porque no es lo mismo hacer ahora estos personajes que hace 10 años”, señala Ornelas.

What's up, Don Quixote?, explica Rodolfo, es una historia divertida y juguetona, pero aún así deriva en una reflexión, algo que espera que el público advierta, porque plantea qué es lo que se busca en la vida.

Se inspira en Cervantes

Define a El Quijote como un faro de luz en momentos complicados, especialmente porque muestra valores que son necesarios para no perder el camino hacia objetivos importantes para cada uno.

“Sobre todo en un mundo donde constantemente es muy fácil desilusionarnos, y los valores de esta obra, como el honor, la integridad, el respeto y la lucha por un ideal basado en la benevolencia.”

En la puesta, interpreta a 15 personajes, un desafío no sólo porque requirió traducirlos del castellano al inglés, sino también porque tuvo que trabajar distintos tipos de acentos para cada personaje. No es lo mismo el lenguaje elegante de Don Quijote que el rústico de Sancho.

Aclara que el hecho de que él esté haciendo una carrera en EU ha sido por azares del destino, porque comenzó a actuar en México siendo un adolescente e incluso se graduó de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Bellas Artes.

Sin embargo, se dio la oportunidad de estudiar en The American Academy of Dramatic Arts, y después de graduarse, las oportunidades se fueron dando.