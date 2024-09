Roció Sánchez Azuara recordó la muerte de su hija Daniela ocurrida hace cinco años, y lo hizo con un mensaje de amor y una serie de fotos con las que demostró que sigue más viva que nunca.

Daniela padecía lupus eritematoso sistémico, el cual atacó varios de los órganos más importantes del cuerpo: cerebro, hígado, corazón y riñón, la enfermedad se la detectaron cuando tenía 12 años, y a pesar del mal pronóstico, la joven, de la mano de la conductora, lucharon hasta el final.

La conductora se mudó a Miami para trabajar, debido a que tenía un muy buen seguro de gastos médicos que la ayudarían a pagar el tratamiento de su hija. Con los años, Daniela tuvo innumerables recaídas, hasta fue desahuciada en cinco ocasiones, pero vivió 20 años más después de su diagnóstico. Falleció en 2019, con 31 años de edad.

Roció Sánchez Azuara recuerda a su hija

Con una fotografía de su hija Daniela sonriendo, Roció Sánchez Azuara la recordó a cinco años de su muerte.

"Cada día que pasa te extraño más. Han pasado 5 años desde que trascendiste y como siempre, no me queda más que recordarte y orar por ti, aunque estoy segura que en el lugar que estás es uno en el que el dolor no existe para ti. Hasta volvernos a encontrar Nanys", se lee.

Azuara, quien actualmente conduce el programa en TV Azteca, "Acércate a Rocío", agradeció el detalle que le mandaron recordando a su hija Daniela, una Virgen de Guadalupe y unas flores.

Rocío Sánchez Azuara recuerda a su hija a cinco años de su muerte.





