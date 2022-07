Roberto Palazuelos revela que Andrés García fue hospitalizado tras aparatosa caída

La salud de Andrés García, continúa preocupando a sus seres queridos; hace unas horas, el actor publicó un video en su cuenta oficial de YouTube en el que compartió que había sufrido una fuerte caída y aunque solo le provocó una lesión en la frente, lo que realmente encendió las alarmas fue que el semblante de García se notaba sumamente decaído, incluso, aseguró que presentía que su final estaba cerca.

Hasta ahora no se conocían detalles sobre la salud del exgalán de telenovelas; sin embargo, Roberto Palazuelos, quien fuera una de las personas más cercanas al histrión, informó que don Andrés acaba de ser hospitalizado.

“Fíjate que no he podido hablar con él, me enteré, hace un momento, de que acaba de entrar al hospital. Estoy un poco distanciado, pero espero terminar con esto pronto porque no puedo permitir que una tontería me separe de una persona que ha sido tan importante en mi vida”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

El llamado “Diamante Negro” explicó que fue Leonardo García, hijo del primer actor, quien lo llamó para darle la noticia, pero por tiempo no pudo brindarle más información sobre cómo se encuentra: “No tengo idea, recibí una llamada de Leonardo hace rato, le dije que estoy grabando y ahorita voy a ver qué está pasando”, agregó.

El empresario aseguró que en cuanto pueda recibir visitas, tratará de buscar un acercamiento y limar las asperezas que los mantienen alejados, pue son quiere perderlo en estas circunstancias.

“El cariño siempre va a estar. Hace poco perdí a un amigo con el que también estaba distanciado y no quiero que eso me vuelva a pasar, con nadie más”, concluyó.

Hasta ahora no se sabe cuál es el estado de salud de Andrés García y si su hospitalización fue a consecuencia de alguna lesión no visible por la aparatosa caída que sufrió.

