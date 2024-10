El 1 de marzo de 1973, Pink Floyd lanzó The dark side of the Moon, su octavo disco de estudio que se convirtió en un ícono cultural y artístico ya que en cada uno de sus temas se abordan temas relacionados con la salud mental, el tiempo y la muerte.

A más de 50 años de su estreno, Arts Orquesta MX, a cargo de Manuel Serna, rinde un gran homenaje a esta producción,

“Es una experiencia que va más allá de la música; es una oportunidad para revivir un álbum que marcó generaciones, ahora desde una perspectiva sinfónica que lo amplifica y le da una nueva dimensión”, detalla del director.

The dark side of the Moon sinfónico no es solamente un concierto, sino un espectáculo visual y auditivo que consta de más de 50 músicos en escena y proyecciones 4K que buscan recrear la atmósfera psicodélica de los años 70 transportando a los asistentes directamente al corazón de EMI Studios (ahora Abbey Road Studios) , donde fue grabado el álbum.

Una obra maestra

En su producción original, The dark side of the Moon fue una obra maestra de innovación técnica y experimentación. El álbum empleó grabación multipista, bucles de cinta y sintetizadores analógicos, junto con efectos de sonido que hicieron único a cada tema. Alan Parsons, ingeniero de sonido, y Clare Torry, la voz detrás de “The Great Gig in the Sky”, fueron piezas esenciales de esta creación.

Este concierto busca capturar esa esencia experimental combinando la orquesta con el espíritu rebelde del rock progresivo.

“El objetivo es lograr que el público sienta esa misma intensidad que transmitía el álbum original que marcó a Pink Floyd, a la industria musical y a millones de personas. Esta celebración nos permite conectar con ese legado y transmitirlo a nuevas generaciones”, asegura el director en entrevista con EL UNIVERSAL.

En dicho concierto, la orquesta también interpretará otros clásicos de Pink Floyd de sus discos que más ventas registraron.

Será el 16 de noviembre, a las 17:30 horas, bajo la dirección de Manuel Serna y la producción de Arts Orquesta MX, cuando se lleve a cabo este espectáculo sinfónico en el Centro Universitario Cultural (CUC) de la Ciudad de México.