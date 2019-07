Ricky Martin se une a las miles de voces que exigen la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tras la filtración de polémico chat.

Mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales, el puertorriqueño anunció que se unirá a la marcha pautada para mañana.

“Frustrado, enojado, siento una presión en el pecho horrible y como me puedo liberar de esta angustia es simplemente viajando a Puerto Rico y diciendo presente en la marcha. Mañana a las 5:00 p.m. voy a estar con ustedes. Voy a caminar con mi gente. Vamos a estar en el Capitolio, vamos a caminar hasta la Fortaleza y vamos a dejarle saber a Ricardo Rosselló que no lo queremos en el poder, que estamos cansados y no podemos más con el cinismo de estos líderes”, expresó.

En el video, continúa:

“Afortunadamente salió el chat, porque se desenmascaró todo el mundo. Se burlaron de nuestros cadáveres, se burlaron de la mujer, de la comunidad de LGBTT de gente con discapacidad física y mental, se burlaron de la obesidad. Basta ya, no puede ser. Yo creo que cuando Puerto Rico se une y hacemos las cosas unidos salen cosas maravillosas y podemos cambiar la historia y yo creo que esto es lo que va a pasar mañana. Puerto Rico, por favor sin miedo. Digan presente. Vamos a caminar en paz, pero firme y certeros”, agrega.

Al final del video, Martin hace un llamado directo al gobernador: “Ricardo, no puedes estar en el poder. Mira lo que está pasando en el pueblo, no te das cuenta. Mientras tanto, Puerto Rico vamos a estar unidos, vamos a decir presente, Puerto Rico se acabó el cinismo, se acabó la pocaverguenza, vienen cosas muy lindas para nuestra isla. Undos podemos todo. Dios los bendice y hasta mañana”.

Esta es la segunda expresión oficial que hace el astro boricua ya que el sábado, a horas de que se hubieran divulgado 889 páginas del polémico chat, Martin le pidió al gobernador Ricardo Rosselló que dejara su cargo.

Martin fue insultado por su orientación sexual y señalado como machista en las conversaciones que el gobernador Ricardo Rosselló y su equipo de trabajo mantuvieron en el chat de Telegram.

En la página 647, Christian Sobrino escribió: "Ricky Martin es tan machista que se folla hombres pq las mujeres no dan la talla. Puro patriarcado".

“Las expresiones compartidas en un chat por parte del Gobernador de Puerto Rico @ricardorossello y coreadas por otros funcionarios públicos en lo que a todas luces era una discusión de sus ejecutorias en el Gobierno y no de asuntos privados como se intenta dejar ver, es completamente repudiable y denotan el carácter y personalidad intolerante, arrogante, prepotente, homofóbica, machista y violenta de cada uno”, dijo Martin en declaraciones escritas publicada en su red social de Twitter.

“NO podemos permitir que nuestro Puerto Rico esté en manos de tales “líderes”. Es vergonzoso e inaceptable y no se resuelve con un perdón. Este NO es el Gobierno que necesitamos. Este NO es el Puerto Rico que nuestros abuelos y padres construyeron y mucho menos el que queremos dejarles a nuestros hijos. Este NO es el gobierno que nos prometieron en la campaña política que llevó a Roselló a la gobernación”, añadió.

“No estar a la altura de nuestras expectativas, esa es la más grande decepción”, dijo el astro boricua.

“Gobernador sus insultos y sus burlas nos muestran quien es usted realmente. Precisamente, porque sus comentarios fueron hechos en la intimidad queda demostrado de que está hecho. Es en la intimidad donde se vive con la verdad e integridad que nos define y la suya está lejos de ser una vertical y admirable”, continuó.

“La juventud no está reñida con la responsabilidad. Su conducta no es producto de un error o inexperiencia. Ha sido un acto consciente y deliberado, totalmente irresponsable y que atenta contra los derechos humanos de las personas que habitan el pueblo que dirige y representa. Reconozca que carece de las competencias de un verdadero líder, que inspire, estimule y guíe con el ejemplo a que nuestra gente logre alcanzar niveles superiores de vida”.

“Haga un acto de verdadera generosidad, valía y amor por Puerto Rico y ceda su cargo a otra persona con la sabiduría y liderazgo de dirigir nuestro destino como pueblo”, concluyó el cantante.

