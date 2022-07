Una exmanejadora de Ricky Martin sometió una demanda en su contra en la que alegó haber sido estafada por el artista puertorriqueño en unos 3 millones de dólares por un alegado incumplimiento de contrato, informaron varios medios especializados como Billboard.

Rebecca Drucker alegó que Enrique Martín Morales, nombre real del artista, “se negó total y maliciosamente a pagarle los millones de dólares en las comisiones que él le debe” en virtud de su contrato.

Drucker trabajó para el boricua de 2014 a 2018 y, según los documentos judiciales, en mayo de 2020, Martin “le rogó” para que lo representara nuevamente, en un momento en que su “vida personal y profesional [estaban] en un caos absoluto”.

La demandante sostuvo que ayudó a Martin a poner su vida en orden, que le brindó “servicios invaluables como su manager y top advisor” y que lo “guió” en sus contratos de grabación, giras y acuerdos de patrocinio.

La exmanejadora destacó que también habría ayudado al cantante a ganar millones de dólares con la gira que realizó en 2021 con Enrique Iglesias por América del Norte, una de las más lucrativas. Los conciertos recaudaron un total de 19 millones de dólares, según la tabla de puntuación de fin de año de Billboard de 2021.

Asimismo, la demanda expone que Drucker habría protegido a la superestrella luego que en septiembre de 2020 recibiera una amenaza que pondría “fin a su carrera”. Aunque no entra en detalles, aseguró que contrató un buen abogado que manejó el asunto y del que resultó ileso.

Sin embargo, la relación profesional culminó el pasado mes de abril luego de que el cantautor la “obligara” a renunciar como su manager tras alegadas manipulaciones y mentiras reiteradas.

Drucker alegó que, cuando insistió para recobrar el dinero que entiende le pertenece, Martin la habría amenazado para que firmara un acuerdo de confidencialidad, a lo que ella se negó, según reseñó el portal TMZ.

La demandante solicita los 3 millones de dóalres más compensación por daños. Además, pidió un juicio por jurado sobre todos los temas y causas de acción.

A finales de mayo se anunció que el cantante participará en una serie de comedia de Apple TV+ titulada “Mrs. American Pie”, en el papel masculino principal.

El Nuevo Día se comunicó con los representantes de Martin, quienes al momento no han emitido ninguna reacción o respuesta.

¿Qué dice la demanda conrera Ricky?

Entre varios de los alegatos que se desprenden de la demanda, se encuentran varios que son narrados de forma novelesca, llenos de drama e intriga. Estos son varios de los puntos más importantes que aparecen dentro de la demanda:

-“Martin se negó total y maliciosamente a pagarle a Rebecca los millones de dólares en comisiones que le debe según su contrato de gestión. Por su flagrante incumplimiento de contrato, Martin traicionó a Rebecca y dio por sentado su lealtad, dedicación y servicio excepcional hacia él. Lo que es peor, Martin fomentó un ambiente de trabajo tóxico en el que maltrató, manipuló y mintió constantemente a Rebecca, obligándola a renunciar como su gerente en abril de 2022. Martin ahora ha amenazado a Rebecca y está tratando de obligarla a firmar un acuerdo con un cláusula de no divulgación para silenciar a Rebecca sobre el comportamiento abominable de Martin que ella ha presenciado y soportado”.

-“Rebecca no será silenciada. Durante años protegió a Martin de las consecuencias de sus imprudentes indiscreciones. Rebecca lo hizo no solo porque era su manager, sino también porque pensaba que Martin era su querido amigo”.

-“Rebecca comenzó a trabajar para Martin en proyectos alrededor de julio de 2013. En 2014, Martin contrató oficialmente a Rebecca para que se desempeñara como su gerente.(...) Sin embargo, alrededor de febrero de 2018, luego de un incidente particularmente feo en Dubai que involucró a Martin y su representante José Vega y otras disputas, Rebecca renunció como gerente de Martin”.

-“En información y creencia, la carrera de Martin cayó en picada después de que Rebecca se fue. El negocio y las finanzas de Martin sufrieron. Su relación con sus asesores se fracturó. La vida personal de Martin estaba en desorden. Martin se acercó a Rebecca pero ella no respondió, por lo que le pidió a sus amigos en común que convencieran a Rebecca de que hablara con él. Rebecca se negó durante meses, pero finalmente cedió y se reconcilió con Martin. Rebecca entendió que la gente comete errores y estaba dispuesta a darle otra oportunidad a su relación profesional con Martin”.

-“A cambio de los servicios de Rebecca, las entidades de Martin acordaron pagarle una comisión del cinco por ciento (5 %) de todos los ingresos brutos generados de todos y cada uno de los proyectos que se adquirieron, negociaron o para los que Rebecca prestó servicios durante la vigencia de la Gerencia. Acuerdo, independientemente de si las Entidades Martin recibieron la compensación o prestaron los servicios durante o después del despido de Rebecca como gerente de las Entidades Martin, incluido el 5 % de cualquier ingreso bruto recibido por medio de la extensión del contrato o términos adicionales para esos proyectos”.

-“Rebecca no solo actuó para avanzar en la carrera de Martin, sino que también prestó servicios para protegerla. En un ejemplo entre muchos, alrededor de septiembre de 2020, Martin recibió una carta de un abogado litigante muy respetado en Los Ángeles, California. Rebecca se paró junto a Martin mientras leían la carta legal por primera vez. En esa carta, el abogado amenazó con presentar públicamente una denuncia legal contra Martin si no pagaba dinero para resolver un reclamo en su contra alegado por el cliente de este abogado. Después de leer la carta legal, Martin se derrumbó. Expresó su miedo extremo a Rebecca de que si esta amenaza se llevaba a cabo, las consecuencias para Martin serían catastróficas. En respuesta, Rebecca trajo rápidamente a uno de los mejores abogados defensores de Los Ángeles que Rebecca había contratado previamente para un cliente. Basado en el consejo de Rebecca, Martin contrató a este prominente litigante para defenderse de este reclamo devastador. No hace falta decir que el reclamo finalmente nunca vio la luz del día. Una vez más, Rebecca salvó la carrera de Martin con los excepcionales servicios de gestión y asesoramiento que le brindó durante esta terrible experiencia”.

-“Aunque la carrera de Martin floreció desde que volvió a contratar a Rebecca como su gerente en mayo de 2020, ella se vio obligada a lidiar con una letanía de problemas personales de Martin, como problemas con la niñera que contrató para cuidar a sus hijos, la falta de pago de impuestos de Martin y su abuso de sustancias, entre otros temas”.

-“(...) Sin embargo, la toxicidad en el mundo de Ricky Martin persistió. Los demandados ocultaron negocios lucrativos de Rebecca, la desaparecieron a sus espaldas y le mintieron constantemente sobre el dinero que recibieron los demandados. Lo peor de todo, y la máxima traición de Martin, es que, a pesar de sus reiteradas solicitudes, las entidades de Martin no le pagaron a Rebecca las comisiones que le debían. Cuando los demandados se dieron cuenta de que las entidades Martin le debían a Rebecca millones de dólares en comisiones, se negaron rotundamente a pagarle. En consecuencia, Rebecca renunció como gerente de Martin alrededor de abril de 2022″

- “(...) Sobre la base de lo anterior, Rebecca alega, según la información y la creencia, que las Entidades Martin le adeudan comisiones por un monto que no se conoce actualmente, pero que se cree supera los 3 millones de dólares, o según las pruebas, y se están acumulando comisiones impagas de forma contínua”.

