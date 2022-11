Ricky Martin: la faceta poco conocida del cantante que emociona a sus fans

Ricky Martin se prepara para un fin de año movido, de la mano de sus presentaciones en Chile, que tienen fecha para los primeros días de diciembre en la Quinta Vergara. Este es un escenario que el artista ha conquistado en varias oportunidades en el Festival de Viña del Mar, por eso sus fans sudamericanos esperan con ansias el momento de volver a ver a su ídolo.

Pero entre shows y presentaciones para brindar su voz y hacer un recorrido por sus mayores éxitos, Ricky Martin también se sigue involucrando en causas sociales. Tal es así que el actor estará presente en la cumbre anual del Global Citizen Forum (GCF), que tendrá lugar el 16 y 17 de noviembre.

A través de su fundación homónima, el intérprete de “La mordidita” se suma a un grupo de agentes de cambio con celebridades del mundo del espectáculo, algunas figuras políticas y organizaciones para fomentar oportunidades para crear un mundo mejor, a través del respeto por los derechos humanos.

El trabajo de la Fundación Ricky Martin ha sido comprometido en ese sentido, educando, defendiendo y protegiendo a las comunidades más vulnerables durante más de 20 años, sobre todo los niños. La entidad ha sido reconocida desde hace bastante, sobre todo por su respuesta humanitaria rápida luego de los desastres naturales en Puerto Rico y en otras partes del planeta.

Los fans del tres veces ganador de los Billboard Music Awards se emocionan y se enorgullecen del lado humanitario de su ídolo y así se lo hacen saber en sus redes sociales con comentarios de cariño y felicitaciones. En esta oportunidad, en la cumbre mencionada, el cantante será orador invitado y ha mencionado a través de sus plataformas: “Espero ser parte de [...] un evento importante que está ayudando a forjar el futuro de la siguiente generación”.



We can’t wait to welcome Ricky Martin to #HumanMetamorphosis and learn more about his remarkable philanthropic journey and the work of the Ricky Martin Foundation which educates, protects and advocates for vulnerable children and communities across the globe.#VisitRasAlKhaimah pic.twitter.com/wqYWy0I9pv

— Global Citizen Forum (@GlobalCitizenFo) November 1, 2022