Rick Astley volvió a grabar "Never Gonna Give You Up" 35 años después

35 años después, el cantante británico Rick Astley recreó su hit ochentero “Never gonna give you up”, éxito mundial con el que se habría posicionado en el número uno en más de 25 países.

La canción fue publicada en 1987 por la discográfica RCA records y fue parte de las primeras canciones con las que Astley debutó en el mundo artístico.

Recordemos que durante el icónico video, el cantante baila en diferentes locaciones mientras atrás un grupo de bailarines acompaña el pegadizo ritmo, sin embargo, en el nuevo material, el mismo cuerpo de baile interpretó a unos vendedores de seguros.

La nueva edición se realizó como parte de una campaña de la aseguradora de coches y viviendas, SAA Insurance Group, por lo que Astley prestó nuevamente su talento para llegar “con su voz” a diferentes rincones del mundo como lo hizo a sus 21 años.

La compañía utilizó la canción como un slogan en el que el mensaje era “no dejar caer a sus clientes cuando tuvieran un percance”.

Una de las particularidades del video fue que a pesar de que ahora hay una mejor tecnología, a diferencia de los ochentas, se mantuvo el ambiente nostálgico de la década.