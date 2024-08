A finales de la década de los 70 hizo su incursión en el mundo del cine Richard Gere, un hombre que rompía con con el estereotipo hasta entonces dominante entre los actores, buen físico, rudo y macho; si bien siempre ha sido buen mozo, su actitud era más de un caballero a la antigua, algo que ha conservado hasta el día de hoy, cuando llega a los 75 años y a punto de iniciar una nueva vida en España.

Bruce Willis, Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Patrick Swayze. por mencionar algunos, pertenecen a esa generación que hicieron de Hollywood un semillero de hombres de acción y que han dominado hasta la fecha la taquilla, pero Richard Gere decidió irse por otro camino, uno donde se le permitía ser un símbolo sexual y con carácter, pero al mismo tiempo capaz de mostrar su sentimientos y vulnerabilidad, con filmes como "American Gigolo" (1980) y "Reto al destino" (1982).

Sin duda alguna el filme que lo consagró como uno de los galanes más codiciados fue "Mujer Bonita" (1990), donde al lado de Julia Roberts no dio la imagen del perfecto príncipe azul moderno, a través del personaje de Edward Lewis, es un hombre poderoso y rico, que logra empatizar con la historia de Vivian Ward, una prostituta a quien le paga sus servicios por una semana de compañía, pero descubre al ser humano que merece respeto y protección, algo que él puede dar sin usar la fuerza física.

Esto también le permitió acceder a un espectro más amplio de personajes, desde el hombre que enfrenta una crisis matrimonial y personal en "Infiel" (2002), hasta un estafador en el film "El engaño" (2006), en el cual el protagonista está muy lejos de ser perfecto, pero aún así logra madurar y aprender.

La espiritualidad también forma parte de su vida, Gere tuvo un acercamiento al budismo en 1977 durante un viaje a Nepal, desde entonces abrazó esta religión y es un comprometido activista en pro de la libertad del Tíbet y seguidor del Dalai Lama, a quien ha acompañado en diversas giras.

"Estaba buscándome. Trataba de encontrarle un sentido al universo, pero era incapaz. Fue entonces cuando descubrí el budismo, que logró darle sentido a todo. Desde entonces me siento muy afortunado por ello. El budismo me mostró un camino para vivir sin sentir tanto miedo, me quitó el temor a explorar y descubrir cosas", dijo Gere en alguna entrevista.

Él ha sabido envejecer con gracia, no intenta seguir siendo el galán joven que fue, ahora sus papeles van acorde a la realidad y los conflictos de un hombre a punto de entrar a la madurez de la vida, como en los filmes "Noches de tormenta" (2006), "Siempre a tu lado" (2009), "Los héroes de Brooklyn" (2010) o "The Dinner" (2017).

Desde 2015 tiene una relación con la activista española Alejandra Silva, con quien tiene dos hijos Alexander de cinco años y James de cuatro, además de Albert de 12, quien es hijo de la también empresaria y que Gere ve como propio, sin olvidar a su primogénito Homer, de 24 años, fruto de su primer matrimonio con Carey Lowell. Con esta familia numerosa el actor comenzará una nueva vida en España, para dedicarse de lleno al activismo y las causas sociales, y por qué no, llevar una vida más tranquila y en paz.

