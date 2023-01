Ricardo Casares llama “basura” al chef Mariano…  de cariño

Qué llevaditos son el conductor Ricardo Cásares y el chef Mariano Sandoval, compañeros del programa matutino “Venga la alegría”. Durante los cortes comerciales aprovechan para platicar y hacerse bromas.

En una reciente emisión a los dos les tocó cocinar juntos, pero ya fuera del aire Ricardo le dijo a Mariano: “Tengo seis años y medio de trabajar con esta ‘basura de ser humano’... al que adoro y además considero que sin duda alguna es el mejor chef de la televisión y es la primera vez que me toca cocinar contigo amigo, entonces me da mucho gusto, te quiero un montón, me metías el pie en repetidas ocasiones, un placer”.

Buscan mejor suerte en set con ropa interior negra

Es broma, pero en el mundo audiovisual existe la leyenda de que, para tener mucho trabajo en el nuevo año, el interesado debe tomarse una foto en un set y ponerse calzón negro. Varios integrantes de la comunidad saben que es sólo un invento, pero por las dudas, otros tantos si lo hacen. De todas maneras, no hace daño, comentan.

Kali Uchis regresa con dos álbumes este 2023

La colombiana estadounidense que saltó a la fama hace un par de años gracias al sencillo "Telepatía" regresa este 2023 con dos nuevos álbumes de estudio, y los internautas no se guardaron su emoción, tras el anuncio de la cantante.

La artista incluso realizó una transmisión en vivo a través de YouTube de uno de sus "viejos" temas, titulado "Melting", donde dio cátedra de su voz, sellando así su regreso.



Foto: Instagram

mld