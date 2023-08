Revelan que Cristian Castro fue a ver a Luis Miguel porque Kiko Cibrián le regaló los boletos

Este fin de semana, la presencia de Cristian Castro en el último concierto que Luis Miguel ofreció en Argentina sorprendió a propios y ajenos, debido a que, en la juventud, habrían vivido una supuesta enemistad, debido a que "el Sol de México" se habría relacionado con la modelo Daisy Fuentes, en la época en que tenía una relación con Cristian, lo que produjo un distanciamiento total entre los cantantes que, por un tiempo, llegaron a sembrar una amistad, y aunque el "Gallito feliz" se ha declarado un ferviente admiraron de la música de Luismi, desde hace mucho tiempo, no fue él quien compró los boletos para verlo... ¿entonces quién?

En total, fueron 10 fechas la que "Mickey" ofreció en Buenos Aires, Argentina, país que eligió para comenzar con el "Luis Miguel Tour 2023", debido a que sus fans argentinos siempre han sido muy hospitalarios con él, como se pudo comprobar desde su llegada, pues fue recibido con mariachi y un sinfín de actividades que organizaron sus seguidores para que el cantante de 53 años se sintiera cobijado, sin embargo, todo ciclo llega a su fin y este viernes se despidió del Movistar Arena, donde se presentó cada una de las noches de concierto.

Este recital llamó la especial atención de las redes sociales por un aspecto en específico pues, entre la audiencia, se encontraba nada más y anda menos que Cristian Castro que, desde primera fila, lucía conmovido casi hasta las lágrimas, de corear algunos de los clásicos que el "Sol" interpretó tal y como si se tratara de su voz en el álbum de estudio.

Mientras Cristian cantaba con todas sus energías temas como "Suave", "Hasta que me olvides", y "Te necesito", otras personas que se encontraban en el recinto se dedicaron a capturar su presencia en el Movista Arena pues, si bien, el intérprete de "Azul" ha declararon, en más de una ocasión, la gran admiración que siente por Luismi, cuando eran jóvenes llegaron a protagonizar una historia de enemistad que surgió cuando Castro debutó como cantante y se conviritó, practicamente, en la competencia directa del "Sol".

De hecho, ha sido el propio Luis Miguel, a través de su bioserie, el que reconoció que llegó a sentir celos profesionales de Cristian, por su gran voz y la aceptación que recibió del público cuando inició su carrera como cantante, por lo que, al tener la oportunidad de salir con la mujer con la que Castro salía, nos referimos a Daisy Fuentes, el "Sol" no se la pensó dos veces y conquistó a la modelo, sin importar que está estuviera comprometida con el cantante de "No podrás", lo que llevó a que nunca se concretara la poca amistad que, en esa época, habían comenzado a entablar.

"Fuimos amigos en un momento muy lindo y, la verdad, me decepcionó un poco, sinceramente, su personalidad, porque yo estaba saliendo con una chica, que se llama Daisy Fuentes, porque vino a meterse y eso fue lo que un poquito nos distanció; a mí no me distanció de él, yo lo dejé meterse porque lo quiero mucho; la empezó a enamorar y ella me lo decía, y yo sentí que era un hermano de Lusi Miguel y que realmente le gustaba Daisy, entonces le dije: ´-Mira, Daisy lo mejor es que pruebes con este chico´", rememoró Cristian en un programa argentino hace un tiempo.

Sin embargo, eso nunca impidió que Cristian siguiera siendo un escucha de los sencillos que el "Sol" lanzaba, lo que demostró durante el concierto de este viernes, pues el cantante fue captado coreando todas sus canciones las que, al parecer, se sabía al pie de la letra. Lo que sorprendió fue que Luismi nunca hizo referencia de la presencia de su colega, demostrando que la simpatía no es recíproca. Sin embargo, en "Venga la alegría", el periodista Ricardo Casares dio a conocer que, una fuente muy cercana que tiene en Argentina, le confesó que, en realidad, Castro no compró sus boletos para ver a Luismi, sino que había sido Kiko Cibrián quien se los obsequió.

De acuerdo con Casares, esto se pudo deber a que el guitarrista, intimo amigo tanto de Luis Miguel como de Castro, está en búsqueda de un acercamiento de los cantantes para que exista entre ellos una colaboración musical pues, cada recordar que, fue el guitarrista del "Sol" quien produjo la primera producción discográfica de Cristian.



