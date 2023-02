Revelan lo que JLo le pidió a Ben Affleck durante incómodo momento en los Grammy

A seis meses de haberse casado, Jennifer Lopez y Ben Affleck han sido captados discutiendo en público en más de una ocasión, por lo que internautas se preguntan si, en realidad, todo es “miel sobre hojuelas” en su relación, como tanto presumen ante a las cámaras, pues un video que los captó en un tenso momento durante los Grammy sugiere todo lo contrario y, ahora, revelan lo qué probablemente se encontraban alegando.

No es una novedad ver de mal humor a Ben Affleck durante la ejecución de un evento importante, pues el actor poco le preocupa guardar las apariencias, sin embargo, la escena que él y su esposa, Jennifer Lopez, protagonizaron durante los premios Grammy rebasó cualquier desencuentro entre la pareja del que hayamos podido ser testigos, pues la cámara de la ceremonia captó el momento en el que estaban discutiendo.

Pero el debate entre los recién casados no sucedió así nada más, sino que, al parecer, fue la actitud del actor lo que provocó que JLo perdiera los estribos, pues desde que arribaron al Staples Center, en Los Ángeles este domingo, parecía un poco incomodo, o eso sugería la expresión que tenía en cada una de las fotografías para las que posó a lado de la cantante, que fue invitada a la 65° edición de la premiación para presentar la categoría del Mejor álbum vocal pop, que más tarde entregaría a Harry Styles.

Pero ni lo despampanante que lucía JLo con el vestido Gucci y los accesorios Bulgari que colgaban de su cuello, motivaron al actor a expresar una sonrisa en su rostro, ni qué decir del comportamiento que adoptó cuando Stevie Wonder, uno de los músicos más reconocidos de la historia de la música, y Chris Stapleton subieron al escenario de los Grammys para hacer una destacable interpretación de “Higher Ground”, un clásico de la música funk, lanzado en 1973.



Ben Affleck is every introvert everywhere. You can see his batteries draining in real time. Man is already at 23% #GRAMMYs #SaveBen pic.twitter.com/Yv5zmzbPhr

— Dr. Kinda Decent Human (@amsi81) February 6, 2023