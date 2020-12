Revelan imágenes de Hailee Steinfeld como Kate Bishop en "Hawkeye"

De las cosas más esperadas dentro de la plataforma Disney+ es sin duda las series que se desprenden de los Avengers y entre las cuales se encuentra las aventuras de Clint Barton (Jeremy Renner) en "Hawkeye".

Pero poco a poco se ha ido revelando el equipo que acompañara al arquero y entre las cuales se encuentra Kate Bishop, la cual encarna la actriz Hailee Steinfeld (Ángeles de Charlie) y que ya está en grabaciones.

De hecho se filtraron unas imágenes en donde se ve a la integrante de los Young Avengers (Jóvenes Vengadores) ya empuñando un arco y una flecha con los colores de su uniforme.

First look at Hailee Steinfeld in her Kate Bishop outfit

@CreamOrScream pic.twitter.com/ovmkkrLUPX

— Marvel Facts (@MarveIFacts) December 8, 2020