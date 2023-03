Reto 4 elementos no tiene competidor

Montserrat Oliver afirmó que la cuarta temporada del reality deportivo Reto 4 elementos: la liga extrema simplemente no tiene punto de comparación con el programa de la televisora de enfrente, refiriéndose a Exatlón, de Azteca, aunque sin mencionar su nombre.

“(Los participantes) llegan y dicen: ¿qué es esto? Yo pensé que era como otro reality y nada que ver”, mencionó la conductora de esta aventura, cuyas transmisiones empezarán hoy a las 20:00 horas por el Canal 5.

Salvador Zerboni coincidió con Oliver:

“Vienen excampeones de esos realities que ‘Ex..’ no sé qué, tanto rollo, que nada más son pistas como de 20 metros, que no son nada, aquí tenemos pistas de 250 metros. Todos esos realities que han visto no sirven para nada, aquí en la liga extrema sí están de verdad, están calzadas, están extremas y ay, nanita, a ver cómo nos toca”.

Este show que pondrá a prueba la resistencia física contará con cuatro equipos con dos guardianes, algunos serán: Zerboni del fuego, Julio Camejo del aire, Delia García de la tierra y Miguel Martínez del agua, quienes liderarán los equipos de algunos atletas de alto rendimiento.

No sólo tendrán que demostrar su agilidad en las diversas pistas, sino también pondrán a prueba sus relaciones humanas, ya que en esta temporada se implementará el segmento titulado: “el sacrificio”, en donde un jugador pasará directo a reto de eliminación, aunque haya tenido excelente puntaje.

“Me aterra algo que se llama ‘el sacrificio’, me provoca miedo, me da temor, creo que soy una persona que tiene una forma de relacionarse con los demás muy fácil, pero nadie es monedita de oro”, aseguró Miguel Martínez.

Otro cambio que planea la producción es que el inframundo ahora se llamará deshuesadero, el lugar donde estarán los participantes que pierdan, que será muy desagradable e incómodo para quien esté ahí, señaló el coconductor Adrián di Monte.

Zerboni agregó que una de las razones por las que regresó a este programa es para forjar su carácter pues, dijo, los comentarios de los locutores Bazooka y Yavidán son muy pesados.

“Yo me acuerdo que sus comentarios son súper fuertes, pero aprenderse a reír de uno mismo es una parte muy bonita de uno, el poder caerse, entre los comentarios agresivos que existen, el levantarse, yo quiero inspirar a la gente que se cae, que se levante, ya sea en competencia o en la vida porque es un reflejo de lo que pasa afuera”.

Enseñanza de vida

Para Oliver, este reality tiene una enseñanza que va más allá de aprender a competir.

“Al final, todos los que entran creyendo que es una competencia física salen con una enseñanza de vida y un crecimiento personal que atesoran más que el premio mayor”.

Al final ganarán dos personas: una mujer y un hombre; serán nombrados como maestros de los cuatro elementos y cada uno recibirá 1.5 millones de pesos.

Delia consideró que otro reto adicional es que durante todo el programa no tienen momentos de confort, a diferencia de la vida real, lo cual hace más difícil el desempeño.

“Si en tu día normal tienes momentos de tensión, frustraciones, estrés, lo que sea, apatía, te deprimes, tienes un momento de confort en donde recuperas fuerzas, pero aquí es tra, tra, tra, tra y diario y todos los días y otra vez”.

Yavidán advirtió que será una competencia ruda, pero no se dejará de comer a nadie, como ha sucedido en otro tipo de programas de supervivencia.

Camejo, quien ya había participado en este programa, consideró que para retornar necesitaba una dosis de locura y que la edad no debería importar

“Mucha gente cree que la edad es un límite para algo; le digo a la gente de mi generación, a todos los cincuentones, que la edad es un número que está en ti evolucionar”.