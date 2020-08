Residente invita a conocerlo más a través de su cerveza artesanal

Mañana sale la @cervezaresidente Durante mis giras tuve la oportunidad de darle la vuelta al mundo y conocer sus países. La mejor forma de comenzar a conocer un país es hablando con la gente y la mejor forma de conocer gente es dándote una cerveza. Conocí mucha gente, tomé muchas cervezas y desarrollé un gusto muy particular. Ese gusto que reúne las mejores cervezas que he probado alrededor del mundo se concentran en la cerveza Residente. Ahora le toca al mundo conocernos más con una cerveza tripel hecha en Puerto Rico. #lamásfuertedelcaribe

