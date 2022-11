Reportan muerte de Aaron Carter, hermano de Nick Carter, de los Backstreet Boys

Reportan muerte de Aaron Carter, hermano de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, el portal de espectáculos TMZ asegura que el cantante de 34 años fue hallado sin vida en la bañera de su casa en la ciudad de Lancaster, California (Estados Unidos).

Las fuentes policiales informaron a TMZ que recibieron una llamada al 911 a las 11 de la mañana de hoy sábado, en la que se informó que un hombre se había ahogado en la bañera.

Fuentes policiales ainformaron que detectives de homicidios fueron enviados a la escena.

Aaron saltó a la fama a fines de la década de 1990 como cantante pop, lanzó cuatro álbumes de estudio, su álbum debut homónimo se dio a conocer en 1997 cuando solo tenía 9 años.

Fue un rostro conocido del canal Nickelodeon, se convirtió en un estrella infantil de los años noventa; en la música hizo su transición al rap a medida que avanzaba su carrera musical; también apareció en "Dancing With The Stars" y actuó en la producción de Broadway "Seussical".

Aaron tuvo muchos de problemas legales y de abuso de sustancias a lo largo de su vida; hace poco habló abiertamente de sus problemas de adicción y fue a rehabilitación en numerosas ocasiones.

Le sobrevive su hijo, Prince.

Sus adicciones y la custodia de su hijo

En agosto de este año volvió a rehabilitación por quinta ocasión, pese a que hace cinco años dejó de consumir alcohol, el cantante reveló que se sometía a esta terapia en búsqueda de recuperar la custodia de Prince, su hijo de 10 meses, que está bajo el cuidado de su abuela materna.

“Todo el mundo merece una segunda oportunidad. No he cometido ningún crimen loco. No soy como algunas personas tratan de pintarme”, dijo recientemente.

Después de lanzarse al estrellato como uno de los cantantes infantiles más exitosos de finales de los noventa y principios de los 2000, Aaron atravesó una etapa de excesos en la que las drogas y las deudas fiscales ensuciaron los logros que obtuvo desde muy joven.

El problema con su ex, la actriz Melanie Martin, lo puso de nuevo en el ojo público, ambos se acusaron de cometer violencia doméstica, hecho que los hizo perder la custodia de su hijo. La pareja decidió separarse y ambos deseaban recuperar la custodia del pequeño.



