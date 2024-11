Miles de reacciones ha generado el trato que René Franco dio a quien fue su colaboradora por unas semanas, la actriz Fernanda Ostos en "La taquilla" programa que el comentarista dirige y que es transmitido por YouTube.

Y es que durante la transmisión del programa del pasado jueves, René se dirigió a Fernanda de manera poco educada, exigiéndole que se encuadrara ante la cámara, pero de forma poco delicada, la actriz, que al principio sólo recibió indicaciones sin poder hablar ya que René no la dejaba, movió varias veces cabeza y hombros, hasta que entre tantas órdenes René le dijo “mueve tus nalguitas”, lo que generó desconcierto total en Ostos para luego ser sacada de cuadro definitivamente por órdenes de Franco.

Al respecto Fernanda publicó en sus redes un video del momento incómodo que vivió junto con este mensaje:

“Así trata Rene Franco a sus compañeras de trabajo… Para quienes no lo saben, comencé a ir a “La Taquilla” hace un par de semanas y acepté gustosamente (sin importar las horas o el tiempo que me hicieran esperar antes de comenzar). Sin embargo, jamás imaginé que me tratarían de esa manera. Al principio lo tomé como una broma, pero en el fragmento que les comparto a continuación, pueden observar cómo, incluso antes de que yo entrara, ya se expresaban de mí de una forma que no me agrada”.

En redes sociales, la actriz ha recibido comentarios de apoyo de los cibernauatas que presenciaron el momento y de personas que aseguran que no es la primera vez que René Franco protagoniza este tipo de momentos.

"Ese don diciendo que no eres profesional por ponerte gloss a cuadro, mientras te está regañado al aire. Eso es lo meeeeenos profesional que pudo haber hecho él. Fuera de eso, hizo comentarios completamente fuera de lugar hacia tu persona. Tuviste toda la razón en molestarte y qué bueno que no te quedaste callada. A cuántas mujeres no les toca aguantar a tipos así de prepotentes. Por cierto, que hueva tener que escuchar a un don repetir como 10 veces que está en Hollywood. ¿A quién le importa?", escribió un usuario en una publicación de Ostos en la que explica en contexto del incómodo momento en YouTube.

