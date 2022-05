Rels B no olvida a su barrio y empuja a artistas nuevos

Desde los 15 años, Rels B dejó su casa con el sueño de vivir de la música y, al poco tiempo, comenzó como productor de otros artistas emergentes de su país. Hoy, nueve años después de sus primeros videos en YouTube, el rapero español no olvida sus raíces y admite su deseo por ayudar a artistas que, como él, salieron del barrio.

“Mi madre vive ahí (barrio de Son Gotleu, en la isla Palma de Mallorca) y mis amigos también, es una etapa de vida que recuerdo con mucho amor, esa parte de mi barrio sigue presente… Ahora estoy de gira con V Gómez, un artista que es amigo mío del barrio y lo estoy llevando a toda la gira, con él abrimos los conciertos, para ayudar a la gente nueva, darle visibilidad”, compartió Rels B.

Daniel Heredia, su nombre real, dice que ver cantar a su amigo en la tarima le recuerda esos momentos de nerviosismo que en sus inicios él mismo experimentaba en el escenario.

“Recuerdo esa sensación, no sonreía, me ponía nervioso de que la gente me mirase; ahora no, ahora es un paseo, una fiesta, he madurado mucho, llego como Juan por mi casa”, confiesa.

El cantante, quien se presentará en concierto hoy y mañana en el Palacio de los Deportes, señala que se percibe realizado y en un momento de profundo entendimiento consigo mismo.

“Ahora ya sabes que hablas para el mundo, antes no, era otro feeling; me siento más profesional porque sé lo que hago, estoy bastante a gusto conmigo mismo”, afirma.

Un ejemplo de ese entendimiento y libertad creativa es el que Rels B deseó plasmar en su último disco, Smile bix, un retrato de lo que para él representa ser un artista.

“Ha sido un trabajo lleno de cosas que me gustan, no estaba nada pensado. Dije: ‘me voy a dar el lujo de entrar al estudio y rapear como se me dé la gana, con mis amigos, emborrachándome, creo que eso es ser un artista de verdad: elegir todo en todo momento, lo que escribo, lo que escucho, lo que enseño, todas las rimas que uso, los géneros a los que voy, las ciudades a las que voy. Todo lo elijo yo porque al final es tu proyecto”.

Afirma que todo ese trabajo en el estudio debe verse reflejado en un escenario, espacio que para él significa de verdad ponerse en juego.

“Ahora todo se mide por plays, por reproducciones, pero la música de verdad son los conciertos y los músicos que son los que se plantan en el escenario”, comenta el rapero.

Además de las presentaciones en la Ciudad de México, el Flakk Tour tendrá conciertos en Tijuana, Mérida y otras ciudades del país. También le restan ocho fechas al interior de Estados Unidos y tres en territorio colombiano, pero Rels B ya sabe en qué ocupará su tiempo al finalizar este tour, que él describió como el más importante de su carrera.

“Después de la gira quiero darme un tiempo para mí, relajado en la isla con mi familia comiendo bien, haciendo música y un poco de deporte”.

