Reik arma fiesta musical con invitados en el Auditorio Nacional

Una gran fiesta fue la que organizaron Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gilberto “Bibi” Marín la noche de este viernes, durante el concierto que ofrecieron en el Auditorio Nacional, el cual formó parte de su gira Encambio.

Pasadas las 20:30 horas el trío originario de Mexicali, Baja California, dio la bienvenida a su público directamente con música, interpretando los temas "Qué vida la mía", "Voy a olvidarte" y "Qué gano olvidándote".

Reik no escatimó en la producción de este concierto, presentando un espectacular escenario completamente multimedia, con luces robóticas y láser, que no hizo necesario más elementos en escena más que el talento de este trío y tres músicos más que los acompañaron.

"Niña", "Peligro", se escucharon antes de su éxito "Noviembre sin ti", con la voz de Jesús estuvo acompañada de casi 10 mil personas, que disfrutaban del concierto cantando y gritando de emoción.

No podía faltar el momento romántico, en el cual Bibi, Jesús y Julio complacieron al público con temas como "Creo en ti" y "Vuelve".

“Les quiero contar una historia. Julio escribe todas nuestras canciones y una vez fue a Miami a colaborar con un compositor, pero ahí estaba una joven, entonces me llamó y me dijo, hay una chica que te va a encantar, la escuché y me quedé enamorado”, fue como Jesús presentó a la cantante colombiana Paula Arenas, quien cantó con él "Con la falta que me haces"; después aseguró que si los fans de Reik los querían, pronto la van iban a amar a ella.

Aunque Jesús explicó que el siguiente tema daba pauta al momento de pedir matrimonio o declararse, nadie en el público lo hizo, así que "Pero te conocí" sólo se disfrutó cuando la gente porque los enamorados nunca aparecieron.

“Gracias, quiero expresarles que hay sólo una forma de manifestarle nuestro agradecimiento que darles gracias, por venir y venir, por cantar todas nuestras canciones, las nuevas y las viejas”, dijo Julio, para después comentar que Jesús estaba enfermo y aún así estaba cantando espectacular.

Después de esto le dieron la bienvenida al grupo Matisse, quienes manifestaron que admiran a Reik y que los consideran unos hermanos, para después cantar "Eres tú", que hizo que el Auditorio se llenará del estruendo por el grito del público al escucharla.

"Si me dices que sí" dio paso al ritmo urbano y la gente comenzó a bailar y cantar desde sus butacas; siguió "Un año" y la reacción fue la misma, pero esta vez Jesús dejó que la gente cantara algunas estrofas, y con "Perfecta" cerraron este rítmico bloque. No podía faltar "Yo quisiera", donde alrededor de un centenar de fans alzaron una hoja donde se podía leer “Gracias por el tour #ENCAMBIO”.

Agradecidos con el público

Fue el turno de Bibi de saludar y agradeció que cantaran todas las canciones de Reik donde quiera que van, les dijo que los quería mucho y que iban a seguir con la fiesta esa noche, y así fue, porque llegó el turno de "Aleluya", con el acompañamiento de Manuel Turizo, que estuvo en grabación, este tema les dio la oportunidad de acercarse al público y bailar con ellos.

"Indeciso", "Amigos con derechos" y "Me niego", fueron los temas elegidos para el final del concierto, que no bajo de intensidad en ningún instante.

“Muchas gracias Ciudad de México, esto para nosotros fue un sueño hecho realidadn, los amamos y ¡arriba los mexicanos!”, gritó Jesús antes de salir de escena acompañado de Bibi y Julio.

