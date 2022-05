Regina Blandón y famosas que han hablado de abuso sexual

En una reciente entrevista para el programa de YouTube de la cantante Isabel Lascuráin, la actriz Regina Blandón reveló que un sujeto que trabajaba para su familia, por las noches se metía a su cuarto, sin importar si estaba o no sola.

“Yo ni siquiera lo dije, fue un abuso de un señor que trabajaba con nosotros en la casa de Acapulco de mis abuelos, llevaba años y años (trabajando allí), estaba casado con la cocinera de la casa y se metía a mi cuarto en las noches, a veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tenía ni presente hasta hace un poco”, contó.

Aunque para ella esta experiencia ha quedado en su pasado, Regina lamentó que para muchas mujeres es algo que sigue ocurriendo, incluso en su círculo más cercano, ya que se ha enterado de casos similiares en conversaciones con varias de sus amigas, y que esto es sin duda, un lamentable “reflejo de México”.

Al igual que Regina, otras famosas han comenzado a romper el patrón de no hablar del abuso sexual, un delito que en marzo pasado alcanzóla cifra récord en el país, con 2 mil 287 casos.

Lee también Un filme sobre abuso sexual



Mujer Luna Bella

La actriz y bailarina erótica denunció que su padre la violó desde que tenía 7 años.

A través de un video en YouTube, en donde la influencer tiene su canal, confesó que su padre abusaba sexualmente de ella y la amenazaba con matar a su madre.

"Recuerdo una noche… estaba yo feliz, viendo la luna y llegó este señor y me quitó un poco de mi cobija y me empezó a acariciar, yo sólo tenía 7 años, yo le quité la mano y me la volvió a poner, me dijo, ‘si tú dices algo, mato a tu mamá’. dije ‘no, que no le pase nada a mi mamá... y me dejé tocar’”, reveló.

Mujer Luna Bella, cuyo nombre es Verónica Meléndez, comenzó como bailarina de table dance "para ayudar a su familia", como reveló en el video que tituló "Mi verdad".

Meléndez contó que los abusos no sólo fueron físicos, sino que ahora despojó a su familia de su casa para vivir con su nueva pareja. Luna Bella dijo en el video que acudió a denunciar penalmente, pero las autoridades le advirtieron que el proceso judicial sería largo.

La pornstar contó que el video lo hizo para ayudar a dos niñas, hijas de la nueva pareja de su padre.“¿Por qué hago este video? Porque quiero decir mi verdad... porque mi vida corre peligro y porque quiero salvar la vida de dos niñas que están en esta historia”, reveló.



Sasha

El 8 de marzo pasado, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la cantante Sasha habló por primera vez del abuso sexual que sufrió cuando tenía 14 años, por parte del productor Luis de Llano.

Lee también Detienen al actor de "Guerra de Vecinos", Pascacio López, por presunto abuso sexual

El productor de Timbiriche, grupo del que Sasha fue integrante cuando era niña, habló en un programa de Yordi Rosado, en donde dijo que ella "lo mandó a volar", pero la cantante aclaró que lo que sucedió en aquel momento fue un delito.

Las declaraciones de Sasha desataron una serie de comentarios entre la farándula, pero también en la sociedad, que condenó que hasta ahora se hable de lo sucedido.

Frida Sofía

La hija de Alejandra Guzmán señaló a su abuelo, Enrique Guzmán, de haber abusado de ella cuando era niña.

"(Enrique) siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho qué decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, muy… me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas pero…", dijo Frida Sofía.



A pregunta expresa de qué fue lo que el intérprete de "El rock de la cárcel", le hizo, señaló con lágrimas: "Me manoseó… desde los cinco (años)", aseguró la hija de Alejandra Guzmán.





"Lo odio y más por cómo… el pasado, deja eso. Ahorita, me quedo así de 'ándale cabrón y si el mundo supiera", comentó la cantante.

Tras las declaraciones de su nieta, Enrique Guzmán la denunció penalmente, pues rechaza los señalamientos de Frida Sofía, aligual que Alejandra Guzmán y Silvia Pinal.

Lee también Tras acusación de abuso sexual, "Tío Rober" se baja del Vive Latino

cg