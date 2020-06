Regina Blandón responde a críticas sobre serie de la niña Paulette

Hoy se estrenó HISTORIA DE UN CRIMEN: LA BÚSQUEDA por @netflixlat Estamos muy orgullosos y felices con el proyecto. Yo, muy agradecida y honrada de participar. Gracias miles a todxs lxs involucradxs. Tomamos muy en serio la responsabilidad que conlleva contar esta historia. La serie se enfoca en la investigación y el efecto que tuvo en varias personas: desde los que vieron este caso como una oportunidad hasta los que vieron su vida transformada con esta tragedia. Buscamos relatar una experiencia del sistema de justicia que, lamentablemente, para muchos resulta cercana. Es una historia de política, corrupción, tragedia y de búsqueda por la justicia que aún es relevante diez años después. (Ya no me dejaba etiquetar a más gente pero les quiero a toodoooos).

