Regina Blandón cimenta trabajo de las mujeres

Con 31 años de edad y 22 de carrera, Regina Blandón considera que tiene buenos cimientos pero es hora de una renovación que no sólo toque su vida, sino la de las mujeres mexicanas, particularmente, las que se dedican a oficios poco visibles.

Colar un castillo, cargar sacos de cemento y romper muros es parte de la experiencia que emprende ahora, pues aunque tiene más de 34 participaciones en producciones de cine y televisión, explora ahora una nueva habilidad: la conducción.

“Es una chamba dura que acabo de aprender, con ella reconozco más el trabajo de muchos de mis compañeros, porque ahora tú eres la que llevas ell timón del barco, entonces la conversación se crea a partir de lo que hagas o digas”, cuenta Blandón en entrevista.



Ximena Sariñana golpeará fuerte para cambiar las mentes y las casas de las familias mexicanas.

22

AÑOS DE CARRERA

lleva Regina Blandón, quien inició en la actuación cuando tenía nueve.

A lo largo de su carrera ha interpretado otros papeles de mujeres capaces y valientes, una característica con la que se identifica. El personaje de Bibi P. Luche, que le dio fama nacional en XHDRbZ incluso era una niña catalogada como “rara” porque, contrario a su familia, ella era muy razonable y sensible. Regina tenía 12 años cuando lo interpretó.

Ahora como activista y feminista ha buscado romper con estereotipos de género y en esta oportunidad entrará al mundo de la construcción junto a la arquitecta Vanessa Vielma, que sigue con ella los pasos de remodelaciones de casas.

“Es importante en este mundo en el que estamos avanzando paso a paso por la igualdad vernos representadas en diferentes áreas que nunca nos habríamos imaginado; conocí a chicas albañiles y otros puestos en la construcción, eso es algo que no tienes en la cabeza porque normalmente no lo vez representado”, señala.



Rubén Albarrán participará ayudando a alguien muy importante que él mismo elegirá.

40

NIÑAS Y NIÑOS

atiende al año la fundación “Hogar dulce hogar”, a la que beneficia Yalitza Aparicio.

Regina será guía Remodelaciones con celebridades, la versión latinoaméricana de Celebrity IOU, un programa estadounidense originalmente conducido por los hermanos Scott (Drew y Jonathan), que reunirá la labor de famosos mexicanos como Rubén Albarrán, Yalitza Aparicio, Dominika Paleta y Chuy Navarro, quienes escogerán a una persona importante en sus vidas para agradecerle con una remodelación.

“Yo le agradecería a mi madre, que estuvo conmigo todos los días en cualquier set o cualquier teatro desde que empecé a trabajar a los nueve años, hasta que yo fui mayor de edad; sacrificó todo por acompañarme”, acepta la actriz, quien también resalta la guía de su padre como colega.

“Mi papá me enseñó el valor de la chamba, me enseñó que no es nada fácil y que hay que tener cierto temple, garra y fortaleza”, apunta.



Camila Sodi se unirá a la tarea de romper tabúes y reconstruir hogares con equidad de género.

Los beneficiados de este experimento serán desde una asociación que da hogar a adultos mayores y una fundación para niños en condiciones de vulnerabilidad hasta familiares de las personalidades que participan, entre quienes también figura el influencer Juan Pablo Zurita, Camila Sodi y Ximena Sariñana.

“Lo que más disfruté fue romper muros, el martillo es mi arma favorita”, reconoce entre risas Regina, quien aceptó participar en esta producción porque ahora busca contar historias con las que el público se sienta satisfecho y feliz.

“Llena mucho el corazón, apapacha mucho ver a otras personas felices, prefiero estos contenidos que llenan el corazón y te invitan a reflexionar y ser más amorosa”.

Remodelaciones con celebridades se estrena el 15 de junio por el canal de paga Discovery Home & Health. Además de este proyecto, Regina trabaja en una nueva película para la que ha cambiado su look.

EL DATO



Jonathan y Drew Scott son los protagonistas de Celebrity IOU

REGINA BLANDÓN

Actriz

“Es importante en este mundo vernos representadas en diferentes áreas que nos habríamos imaginado”