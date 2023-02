Regina Blandón apoya a Pablo Lyle de lejitos

Pese a que no manifestaron su apoyo durante el juicio de Pablo Lyle, Regina Blandón asegura que sigue admirando al actor, quien ya fue sentenciado a cinco años de prisión por el homicidio de un hombre, a quien le provocó la muerte tras una pelea que tuvieron en medio del tráfico en Miami. La actriz, quien compartió con el actor en “Mirreyes contra Godínez”, reaccionó en una reunión con la prensa sobre la sentencia que llega después de que ella y varios de sus compañeros estuvieron apoyándolo. “Totalmente solidaria, han sido tres años que hemos estado acompañándolo a él y a su familia, pero pues, bueno así es (la resolución) y le queremos y yo lo sigo admirando, queriendo, respetando y aquí estamos”.

“¡¡¡Y no solo me sé encuerar!!! Soy actriz, cantante, conductora, pinto óleo, esculpo, cocino, bordo, sé coser, tejer, diseño mi ropa, soy jardinera, plomera, pinto mi casa, arregló todo lo que se rompe, carpintería, hago mi casa, sé planchar y demás aparte de ser mamá y papá hago mil cosas más”, así fue como Isabel Madow contestó a sus detractores en Twitter, cuando, al compartirles parte de una sesión de fotos, la comenzaron a criticar porque “ya no se veía igual, qué “si se había hecho algo en la cara” o que “sólo se sabía encuerar”. La actriz no se quedó callada ante los reclamos y les aclaró que tiene una trayectoria y sabía hacer más actividades, así que si no les gustaba lo que hacía la dejaran de seguir.



Foto: Isabel Madow VIP



Manelyk González se queja ahora… de sus uñas

Dicen que ser bella no es sencillo y Manelyk González dio un ejemplo de ello durante un Facebook live que tuvo con sus seguidores, donde habló de la polémica que se generó en torno a su enojo con Liliana Rodríguez, hija de El Puma, en el reality “La Casa de los Famosos”.

En medio de la charla comenzó a quejarse que le dolían las manos: la razón es que se había puesto unas uñas postizas usando pegamento extrafuerte, del que pega todo, y ya le estaban lastimando, por eso le pidió consejos a sus fans para quitarlas. Aunque algunos le dieron sugerencias y estuvo a punto de probar una, alguien sensato le dijo que mejor fuera a un salón de belleza para que se las quitaran porque podría lastimarse, algo que decidió hacer siempre y cuando encontrara uno abierto, ya que se trataba de un día feriado. Por lo pronto, tuvo que aguantar el dolor y la desesperación.



Foto: Instagram