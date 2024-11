Los Ángeles.— Los cinéfilos no estaban exactamente imbuidos del espíritu navideño este fin de semana, o al menos no lo que ofrecía Red one. La comedia de acción de gran presupuesto protagonizada por Dwayne Johnson y Chris Evans recaudó 34.1 millones de dólares en entradas en su primer fin de semana en cines, según estimaciones de los estudios ayer. Superó fácilmente una taquilla poblada principalmente por películas que ya llevaban varias semanas en cartelera.

Para los estudios tradicionales, un debut de 34.1 millones de dólares frente a un presupuesto de producción de más de 200 millones de dólares sería una clara indicación de un fracaso. Red one, lanzamiento de Amazon MGM Studios, en la que Johnson interpreta al guardaespaldas de Santa Claus, también fue originalmente diseñada para ir directamente al streaming, Prime Video.

Red one se estrenó en 4 mil 32 pantallas en un fin de semana tranquilo para los grandes lanzamientos. Warner Bros. está manejando el lanzamiento en el extranjero, donde ha recaudado un estimado de 50 millones de dólares en dos fines de semana de 75 territorios.

Venom: the last dance de Sony añadió 7.4 millones de dólares este fin de semana para ocupar el segundo lugar y The best Christmas pageant ever de Lionsgate quedó en tercer lugar con 5.4 millones de dólares.