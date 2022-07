¿Recuerdas a Honey Boo Boo? Ya tiene 17 años y quiere someterse a una cirugía de Bypass

La tierna niña del reality show “Llegó Honey Boo Boo”, Alana Thompson, ya es toda una adolescente y, a lo largo de todos estos años, no sólo dejó atrás la vida de la telerrealidad, sino que se distanció de su madre, June, quien perdió su custodia, y ahora que la joven quiere someterse a una manga gástrica para perder peso, su mamá opinó al respecto.

“Llegó Honey Boo Boo” fue un reality show que mostraba el estilo de vida de la familia Shannon, conformada por June, su esposo Mike "Sugar Bear", y sus cuatro hijas; Jessica, Anna, Lauryn y Alana.

Alana es la más pequeña de todas las hermanas y cada episodio se concentra en su búsqueda por convertirse en una estrella de belleza infantil, por lo que la familia viaja a diferentes parte de Estados Unidos, donde se llevan a cabo certámenes para niñas pequeñas.

Cuando el show se estrenó, en 2012, alcanzó una gran aceptación por el público, sin embargo, el proyecto se canceló dos años más tarde, debido a que June Shannon había comenzado una relación con un hombre que atravesaba acusaciones por abuso sexual infantil. Pero esta no fue la causa por la que perdió la custodia de su hija menor, hace un año, sino porque fue detenida por posesión de drogas.

Luego de un año, Lauryn –que es quien ahora está a cargo de Alana- ha declarado que su madre no ha estado en comunicación de la familia desde hace tiempo. Pero June trata de comunicarse con su hija a través de los medios de comunicación, como lo hizo recientemente con “TMZ”, a quien explicó qué opina acerca que la menor de 17 años se someterá en un Bypass gástrico para perder peso.

June indicó que ella no está de acuerdo con que la joven se realice esta cirugía, pues es aún muy pequeña todavía, y si la decisión recayera en ella no le daría permiso, pues ella misma se sometió un Bypass y, tras un par de meses, volvió a conseguir el peso perdido. También mostró su molestia con Lauryn por estar de acuerdo con dicha intervención.

"Me molesta que Pumpkin –el apodo de Lauryn- no me lo haya dicho. Si Alana quiere hacerlo, debería esperar para firmar su propia documentación a los 18", señaló.

