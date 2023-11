¡Recuérdame! Baile y canto unen a la familia eterna

En México, noviembre bien podría considerarse también como el mes de la familia. Desde los primeros días se experimenta algo único: aquellos que ya no están con nosotros se unen, al menos en recuerdos, frente a los altares.

La película Coco de Disney y Pixar buscó capturar esta esencia en 2017, proyectándola a audiencias en todo el mundo, y es justamente esa sensación la que se espera replicar hoy ante miles de personas en el espectáculo Coco: Un festival para recordar, que se llevará a cabo en la Plaza de Toros “La México”.

Omar Chaparro, quien será conductor y cantante en el evento, reconoce que en su natal Chihuahua no eran muy adeptos al Día de Muertos, sino al Halloween.

Eugenia León será una de las intérpretes. Foto: Rola Entertainment

Esto cambió cuando llegó a la Ciudad de México al inicio de su carrera; ahí descubrió que esta fecha simboliza algo muy especial, que incluye la unión familiar. En su caso, no puede evitar recordar a su abuelito Sixto Chaparro Favela.

“Ahora siempre pongo mi altar de muertos, honrando la memoria de mis abuelos, especialmente la de mi abuelo Sixto. Siempre optimista, me enseñó que hay que avanzar con una sonrisa. Aspiro a ser como él cuando sea mayor“, dice el actor y conductor.

A él le dedicará su actuación de esta tarde. Omar estará acompañado de la Gran Orquesta del Festival dirigida por Chacho Gaytán, que contará con la interpretación de otros artistas de la talla de Natalia Jiménez, Pedro Fernández, Eugenia León, Sandra Echeverría, Sofía Garza y Oscar Jiménez.

El show será conducido por Omar Chaparro y tendrá varios artistas invitados. Foto: Rola Entertainment

El evento incluye la proyección de la película, además de la interpretación de números musicales como “El mundo es mi familia”, “Un poco loco”, “El latido de mi corazón” y “Recuérdame”, entre otros temas de la cinta animada.

“No es sólo ver la película; este evento ya se realizó hace un par de años en el Hollywood Bowl de Los Ángeles y estuve presente en el público, así que puedo anticipar que esta edición será más grande y, al ser en México, tendrá un sabor especial“, afirma Omar.

Fiesta multicolor

El espectáculo es una producción de Felipe Fernández del Paso, quien detalla que habrá 500 cambios de vestuario, video mapping y músicos en vivo para asegurar así una experiencia inmersiva desde el momento de la llegada al lugar.

“Habrá una ofrenda monumental, un puente de cempasúchil virtual y una aduana, tal y como se muestra en la película Coco, entre otras sorpresas. Hemos trabajado un año entero en preparar algo que no se ha visto antes en nuestro país“, detalla.

El evento, que promete extenderse por tres horas, concluirá con la participación de Los Ángeles Azules, encargados de animar los últimos 45 minutos.

“Será una fiesta familiar, y qué mejor manera de cerrarla que con un baile. Es una oportunidad única para disfrutar de su música en familia, algo que no siempre es posible en sus presentaciones“, comenta el productor.

Del Paso también menciona que, tras el éxito del show en Los Ángeles y las fechas previstas en China que tuvieron que cancelarse por la pandemia, se tomó la decisión de rediseñar el espectáculo para hacerlo aún más espectacular de cara a su presentación en la Plaza de Toros México.

Defienden la tradición

Chaparro destaca la manera en la que los extranjeros adoptan esta festividad, que muestra la diversidad de nuestras tradiciones.

“Incluso me atrevería a decir que, en muchas ocasiones, estas costumbres son más apreciadas por ellos que por nosotros los mexicanos. Por eso, un montaje como este es tan importante: les recordará la belleza de esta festividad”.

En el plano personal, el actor de 48 años reconoce que él enfrenta el tema de la muerte con serenidad.

“Morir no es algo que me atemorice, porque creo firmemente que lo único que muere es el cuerpo, pero la vida continúa en otro plano. Lo que permanece es todo lo bueno que se hizo durante la vida en la Tierra, y eso es lo que quiero que recuerden las personas que amo”, comenta.

“Quiero que piensen en mí como alguien que supo ser feliz, que disfrutó de la vida y luchó por sus sueños, porque creo que a eso venimos, a luchar por el llamado de nuestra alma. También deseo que mis hijos me recuerden como un buen padre, mi esposa como un buen esposo y amante, y la gente como un buen artista, alguien que ayudó a los demás”, explica.

La estrella de la película No manches Frida reitera que estando frente a miles de personas pensará en su abuelito Sixto, pues las frases que compartía en familia siguen vigentes en todos los momentos importantes de su vida y la de quienes lo conocieron.

“Mi abuelito solía decir que Dios no se queda con el esfuerzo de nadie, y yo he sido muy afortunado de que la gente me acepte como actor, pero llevo 20 años tocando piedra en mi pasión que es la música, así que creo que esto es una palmada en la espalda de Dios, diciéndome que voy por buen camino“, destaca.