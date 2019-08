Recibe Diego Verdaguer reconocimiento de la SACM por 50 años de carrera

Sin Amanda Miguel pero recordando y agradeciendo a Joan Sebastián y a Juan Gabriel, el cantautor Diego Verdaguer recibió el reconocimiento de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) por la celebración de sus 50 años de carrera artística.

“Hoy extraño fundamentalmente a mi esposa, que les manda saludos y también extraño a dos compositores contemporáneos que se adelantaron, a mi profundo amigo cariñoso, entrañable, formidable y extraordinario Joan Sebastián, tiene mucho significado en mi vida y mi carrera, de la mano del mariachi los últimos diez años de la misma, él me llevó por ese camino y por supuesto recuerdo a Juan Gabriel con quien compartí buenos momentos de mi vida, quien estaría contento y orgulloso de que yo recibiera este reconocimiento”, dijo Diego a los medios de comunicación.

Verdaguer dio a conocer que compuso a lado del “Divo de Juárez” una canción, que aún no ha decidido hacerla pública, pero adelantó que podría darla a conocer, “no la he lanzado todavía y en algún momento la lanzaré”, en cuanto a los derechos indicó, “no tiene por qué haber alguna objeción por parte de la familia, es un tema que yo escribí con él y punto; el 50% es de él y el 50% es mío, no hace falta autorización de nadie”.

Durante la ceremonia precedida por Roberto Cantoral y Martín Urieta miembros de la SACM, se le entregó el reconocimiento en forma de Clave de Sol, “a veces pienso que hermoso, que digo que habré hecho yo, para recibir tantas mieles de la vida… Como decía don Pedro Vargas: gracias, gracias, gracias, muy agradecido, muy agradecido”, dijo el argentino.

“Yo hace 50 años que llegué a México y en 1983 don Roberto Cantoral y con Armando Manzanero tuve el orgullo de llegar a México, en donde tenía una casa, porque México es un país con oportunidades, tiene una magia extraordinaria, yo tuve la visión de ver eso y gracias a Dios me quedé a buscar mi lugar y gracias a ustedes lo he encontrado”, añadió.

Como padrino del evento lo acompañó Alex Lora, quien también sigue celebrando su quincuagésimo aniversario y aprovechó para expresar su admiración y agradecimiento por haber sido invitado a la celebración.

“Me embaraza el gusto y la emoción y es para mí un orgasmo de felicidad estar aquí con el maestro, festejando sus primeros cincuenta años y los que le faltan, como dijo ese célebre personaje no sé cómo se llama Agustín Lora, Alejandro Lara 'El chiste no es llegar arriba, sino quedarse toda la vida' y para eso se necesita un poco de gracia y otra cosita y no estaríamos aquí si no fuese por la creatividad del maestro Diego Verdaguer”, dijo Lora.

Y con gran emoción, Diego no se quiso quedar atrás y también agradeció al intérprete de éxitos como “Las piedras rodantes”, “Triste canción”, entre otros.

“Alex gracias por estar aquí, por engalanar esta mañana, muchas gracias por personificar este personaje que tú eres en la vida de México y América Latina, por ser este ejemplo longevo así como yo, de vitalidad, tenacidad, de tanto que le has dado a la gente, de tanta alegría, música y amor de toda tu familia, muchas gracias por acompañarme en este día tan especial”.

A pesar de que su esposa Amanda Miguel no se presentó al evento, Diego afirmó que fue porque ella tiene sus puntos de vista y pensó que era mejor que no estuviese. Amanda en meses anteriores tuvo que cancelar su presentación en el Auditorio Nacional por problemas de salud, pero de acuerdo a su esposo ya se encuentra bien.

En su lugar estuvo su hija Ana Victoria quien también dedicó unas palabras a su padre, “este es un momento muy histórico, estoy muy emocionada, yo crecí entre cámaras, acompañando desde chiquita a mis padres a conciertos, estar aquí celebrando tus 50 años de carrera para mi significa muchísimo, ver tu fortaleza como líder de nuestra familia, que nos has inspirado, a mi madre más y has creado toda esta música que es herencia, es icónica, toda tu familia te queremos y te vamos a apoyar siempre”.

maf