Rebecca Jones deja de ser villana y será más humana en streaming

Lo que convenció a Rebecca Jones para entrar de lleno a la actuación en streaming fue que podría interpretar un personaje que no es ni bueno ni malo.

La actriz de 64 años ha destacado en televisión por sus papeles como villana en telenovelas como El ángel caído y Cuna de lobos, pero no había experimentado en plataformas más que en una participación especial que hizo en La casa de las flores.

El creador José Ignacio Valenzuela la invitó a interpretar a Frida, a una mujer enamorada que cree con fe ciega que está haciéndole un bien a la humanidad ayudando a su esposo en una misión particular.

“Las villanas nunca las he manejado en la forma, sino que las hago humanas y el villanismo sale, porque nunca he conocido a una persona mala en la vida real que se la pase con cara de mala, al contrario, son lindos y comprensivos y eso lo he aprendido a en mi carrera, pero el trabajo en streaming es más sutil, más contenido y preciso, más como el cine”, dice Rebecca en entrevista.

Junto al actor francés Jean Reno, Jones se integra a la tercera y última temporada de ¿Quién mató a Sara? para resolver el misterio sobre el accidente de una joven que en esta etapa revelará oscuros secretos.

“Van a ser una tuerca importantísima en saber quién provocó el accidente en el que una mujer cae al agua, tienen todo que ver con el desenlace de la historia”.

La nueva entrega, que ya se estrenó, forma parte de la campaña “Qué drama”, de producciones con esencia del melodrama en Netflix.

Protagoniza el colombiano Manolo Cardona y en 2021 fue la serie de habla no inglesa más vista en la historia de la plataforma, con 55 millones de usuarios.

“Lo que me gusta del melodrama es que no puedes identificar a un villano, todos te pueden sorprender y Frida tiene ese elemento, que puede ser una persona rara, mala, pero también con un corazón enorme y así somos los seres humanos”.