Rafa Sarmiento deja la pantalla chica para cumplir sus sueños en la música

En México el rostro de Rafael Sarmiento es conocido en por su trabajo como comentarista de cine y música, pero, cuando en febrero del 2020 cambió su residencia a España, se le presentó una oportunidad que lo llevó a comenzar de cero, ahora como parte de una banda de rock.



Luego de mudarse para encontrar un mejor tratamiento por el trastorno específico del lenguaje que padece uno de sus hijos, el presentador se unió como bajista al grupo de rock pop “Gigante Derry” y a inicios de diciembre presentó su primer EP “¿Qué hemos hecho mal?” .



“Ha sido un cambio enorme para ellos respecto a los otros dos discos que tenía la banda (antes de que Sarmiento se integrara), ahora ya se puede notar una producción más detallada y una alineación de cinco músicos. Sí fue un respiro para todos, pero también para mí era un sueño y ahora pude realizarlo”, compartió Sarmiento en entrevista con EL UNIVERSAL.

“No te puedo decir si me lo agradecen o no (que entré a la banda), creo que es muy natural la forma en la que hemos estado trabajando, claro que mi llegada trajo una especie de revolución interna de la banda para hacer más cosas, proponer más cosas”, confiesa.



La banda integrada por Miguel Pérez, Aitor Igea, Rubén Ruiz, Álvaro Montes y Rafa Sarmiento contó con el apoyo de dos amigos de Rafael, Flipy Tamez y Milo Froideval, ambos productores, quienes propusieron a Sarmiento ayudar con disco.



"Aún cuando yo le mencioné que no teníamos recursos para pagarle, me dijo ‘¿quién te está pidiendo dinero? lo quiero producir porque me da la gana hacerlo’, pero para nosotros él pertenecía a otra liga”, cuenta Rafael refiriéndose al productor 7 veces nominado al Latin Grammy.



Sin embargo ,y a pesar de tener entre sus integrantes a una figura conocida dentro del entretenimiento, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la agrupación, pues han enfrentado serios problemas económicos, sobre todo en cuanto al financiamiento pues se trata de un proyecto independiente. Con el disco en puerta, recuerda Sarmiento, “Gigante Derry” se vio obligado a cancelar presentaciones en vivo por no poder solventar gastos de producción.



“Era más por logística y precios, la banda como es autofinanciada a veces batalla con eso, y hay veces en las que no te importa ganar un duro de esto y solo te interesa no poner dinero, las cuentas eran demasiado riesgosas y era un riesgo que no podíamos tomar a punto de sacar el disco en físico”, comparte.

