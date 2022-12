Quiés es Inés de Ramón, la nueva novia de Brad Pitt que tiene 29 años

Pese a que, desde que Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron, el actor ha sido vinculado con diferentes parejas, no es hasta ahora que pareciera que al fin está listo para entablar una nueva relación, a lado la diseñadora de modas Inés de Ramón, con la cual fue visto celebrando su cumpleaños 58, ¿lo suyo va en serio?

Esta mañana, “Daily Mail” publicó fotos exclusivas de Brad Pitt, quien arribaba a un club nocturno para reunirse con sus amistades y celebrar su cumpleaños, pues el pasado 18 de diciembre, el actor cumplió 59 años, pero lo que más llamó la atención fue que el cumpleañero la pasó muy bien acompañado.

En las fotografías del medio inglés, puede apreciarse al actor, el cual viste una camisa gris a juego con la tonalidad de sus pantalones y zapatos blancos, caminado a lado de Inés de Ramón, la diseñadora y empresaria de 29 años con la que fue visto hace poco más de un mes en un concierto de Bono, el líder de U2.

EXCLUSIVE: Beaming Brad Pitt, 58, gets cozy with date Ines de Ramon, 29, at Bono concert https://t.co/Ov50VY5fht

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 15, 2022