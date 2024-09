Dentro de la Cineteca Nacional, luego del fenómeno que provocó la proyección al aire libre del concierto que Juan Gabriel dio en Bellas Artes en 2013, a la que asistieron 6 mil personas, se cuestiona si se debería pedir una copia del recital y quedar bajo su resguardo como parte de la cultura mexicana. La Cineteca, junto con la Filmoteca de la UNAM, tiene como una de sus misiones cuidar el legado audiovisual del país en materia de cine y video, pero no contemplaron que un concierto del Divo de Ciudad Juárez podría ser parte de ello.

¿"Dos tipos de cuidado", con Infante y Negrete, en 4K?

Televisa ha encargado la restauración del clásico “Dos tipos de cuidado”, película que reunió por única vez a Jorge Negrete y Pedro Infante en la década de los 50. La idea era que estuviera lista para el próximo Festival Internacional de Cine de Morelia, en un homenaje a la trayectoria del realizador Ismael Rodríguez, pero como se trata de un proceso de no menos de cuatro meses, no se logrará la meta, por lo que se proyectará la versión que todos conocen. Quienes se encuentran trabajando en la restauración señalan que han encontrado pequeños faltantes, lo que hace que no se empalme la imagen con el sonido, pero los cuales están siendo completados con el material que tiene la Cineteca en resguardo.

Pedro Infante y Jorge Negrete en "Dos tipos de cuidado". Foto: IMDb.

México puede "dobletear" en la candidatura por un Oscar

México podría tener más de un representante en la carrera por el Oscar y el Goya. Y es que, además de las que envíe la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que se dará a conocer esta semana, hay representantes nacionales en las apuestas seleccionadas por Francia y Bolivia. Mientras el país galo ha votado por "Emilia", donde actúa Adriana Paz, ganadora del premio compartido a Mejor actriz en el pasado certamen de Cannes, para mandarla al Oscar; Bolivia eligió "Ladrones de perro"s, cinta coproducida por la compañía Machete, que en su momento triunfó con Año Bisiesto también en Cannes, para el Goya. Ya serán las academias de EU y España las que determinen si alguna llega a la categoría final en 2025.