¿Quién es Sam Asghari, el hombre que llevará a Britney al altar?

Las campanas ya suenan para la "Princesa del pop", Britney Spears y su prometido Sam Asghari. Luego de una larga relación que comenzó en 2016, tras el video musical del sencillo de la artista "Slumber Party", hoy por fin la pareja se casará en un evento privado, pues de acuerdo con el medio "TZM", sólo acudirán cien personas. ¿Pero quién es el hombre que llevará a Britney al altar?, aquí te contamos.

En el video de Spears donde ella luce un vestido flamante rojo, Sam Asghari protagonizó un hombre cuyo interés amoroso estaba posado en la artista. De acuerdo con la revista "ELLE", Asghari comentó en una entrevista que al inicio él no era muy bueno haciendo reír a la "Princesa", sin embargo, acabaron yendo a comer sushi después del ensayo del material.

En enero de 2017, la cantante hizo pública su relación, ya que posteó en instagram una fotografía con su ahora prometido junto a la frase "Happy new year", mientras en la imagen, Sam le rodea el cuerpo.



Foto: Vía instagram

Como en toda pareja, ambos vivieron momentos felices y agridulces, pues juntos pasaron el momento en que Britney fue internada en un centro de salud mental en 2019, así como la pérdida de su bebé recientemente.

Britney expresó en diversas ocasiones que ella deseaba formar una familia con Asghari y por supuesto casarse.

¿Quién es Sam Asghari?

Asghari es un actor iraní que emigró, junto a su familia, hacia los Estados Unidos cuando tenía 4 años. Además de artista, también es un entrenador personal. El aspirante al mundo hollywoodense sufrió la separación de sus padres lo cual impactó en el entonces adolescente, y se enfocó a realizar deporte como el fútbol americano, que practicó de forma semi-profesional.

Sin embargo, el deporte no fue su única pasión, pues también acudió a castings para ser modelo, una sugerencia que le compartió su hermana, de acuerdo con la revista "Men’s Health". A sus 21 años, Sam ya formaba parte de las pasarelas de el país norteamericano e incluso su imagen apareció en publicidades del Super Bowl.

El actor no tocó el mundo musical hasta que conoció a Britney, sino antes, pues tuvo un pequeño protagonico en el video "Work from Home", de la banda Fifth Harmony, de donde posteriormente salió la artista Camila Cabello.

El material de Fifth Harmony sólo fue el punte que lo conecto a su hoy esposa.