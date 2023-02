Para Livia Brito, haber conocido a Said Pichardo fue una de las mejores cosas que le pudieron suceder, así lo dijo en su momento frente a las cámaras de “Hoy”; se conocieron hace seis años en Miami, cuando ella estaba grabando “La Piloto”, su relación duró tres años y planeaban casarse a través de un ritual, porque dijeron, no creían en el matrimonio. Hoy, él fue detenido por posesión de armas y sustancias ilícitas.

Said y Livia terminaron en 2019, pero él hasta le había dado el anillo de compromiso, valuado en 250 mil dólares, cuando en “De primer mano” le preguntaron si era verdad que ella no le había regresado el anillo, Pichardo sólo sonrió y prefirió no responder, a pesar de que le dijeron que la propia actriz lo había dicho.

Said y Livia tenían en común la vida fit y el ejercicio, pues cuando tenían una relación compartían en redes sus fotos juntos ejercitándose, incluso, algunos cibernautas criticaban el "aspecto afeminado" del cantante.

Cuado la relación llegó a su fin, una revista aseguró que debido a las preferencias sexuales del también actor se habría dado el truene con Brito, sin embargo ella aclaró que la distancia y el que se vieran poco tiempo enfrió las cosas.

Said Pichardo, del espectáculo y la polémica

Said, la expareja de la actriz, estudió derecho y es empresario, cuando vivió un tiempo en Puerto Rico aprendió reggaetón y después se dedicó a cantar género urbano, en su canal de YouTube suma casi 37 mil suscriptores y hace un mes sacó su más reciente tema musical “El mismo soñador”; en la esfera artística se conoce como Said P., "el galán cobra", y se describe como un cantante mexicano exponente del género urbano.

Entre sus temas musicales que lo dieron a conocer está “Coqueta”, “Pasaje sin rumbo” y “Ahora que te fuiste”; en el 2022 grabó “Soñé Contigo” con el colombiano Reykon.

En televisión actuó en la telenovela “Mi fortuna es amarte”, melodrama producido por Nicandro Díaz y protagonizado por David Zepeda y Susana González, estrenada en noviembre de 2021.

En 2022 presumió sus oyentes en Spotify y aseguró que si el 2022 había estado duro, el 2023 la iba a romper sí o sí “por y para ustedes”.

En Instagram, donde tiene 423 mil seguidores, hizo su última publicación en enero, con un video en el que deseaba buen día a su seguidores; además, presumía las portadas de revistas juveniles en las que había posado y era presentado como “la nueva promesa musical”.

Hace unas horas circuló que había sido arrestado después de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México había recibido diversas denuncias ciudadanas “sobre un sujeto que realizaba fiestas a altas horas de la noche en un inmueble de la colonia Jardines del Pedregal, donde presuntamente se consumía droga y se reportaba la presencia de personas armadas, en las inmediaciones del lugar, quienes amedrentaban a vecinos y gente que transitaba por la zona", puntualizaron.

A Said "N" le aseguraron tres armas de fuego largas, dos armas cortas, más de 100 dosis de posible cocaína, tres bolsas con un vegetal verde, seis cargadores, 15 cartuchos útiles, aproximadamente 10 millones de pesos y 50 mil dólares, sin que en ese momento el detenido acreditara su legal procedencia, además de un vehículo y cinco motocicletas.

