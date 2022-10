“¿Quién es la máscara?”: Lele Pons y la “Barby” Juárez fueron eliminadas

La competencia de la cuarta temporada de “¿Quién es la máscara?” arrancó la noche de este domingo, en donde se presentaron únicamente seis personajes que buscaron divertir al público con sus actos musicales y toques de comedia.

Este episodio fue dividido en dos triples combates, en los que cada uno de ellos fue desenmascarado un concursante que no contó con la salvación de los investigadores, ni del público.

Pulpo es Lele Pons

En primer lugar se enfrentaron Pulpo, Graffiti y Dálmata quienes, en su oportunidad, dieron algunas pistas para después cantar en el oro de Televisa San Ángel.

De estos tres, Pulpo fue el personaje perdedor, por lo que quitarse la máscara y mostrar su verdadera identidad; se trata de la influencer Lele Pons. La única que descubrió su identidad fue Yuri, mientras que Carlos Rivera pensó que era Eiza González, Galilea Montijo: Sofía Reyes y Juanpa Zurita se imaginó que era Angie González del grupo Vázquez Sounds.

“No puedo creerlo, yo pensaba que no lo iban a adivinar”, dijo la actriz y cantante.

Yuri le expresó que le había encantado la manera en que manejó sus defectos, como también lo refleja a través de sus redes sociales, compartiendo su sentido con otras mujeres, ya que todas tienen defectos.

“Hay que reírse, gozarse y aceptarse como uno es, eso para mí merece un respeto especial, me da tanto gusto que la vida y Dios te bendiga en este nuevo matrimonio, en esta nueva etapa de tu vida porque te lo mereces, eres una mujer inteligente”, le dijo la jarocha.

Carlos Rivera, además, expresó su cariño a Lele y le deseó todo lo mejor. “Te queremos mucho”, dijo, mientras que Galilea declaró que dejó la vara alta. “Si esto está arrancando así, yo no sé quién va a estar detrás de todos estos personajes”.

Escoba es Barby Juárez

En el segundo combate se enfrentaron: Geisha, Kid Bengala y Escoba, pero quién terminó perdiendo fue este último personaje, quien se tuvo que quitar la máscara, revelando que en realidad se trataba de la boxeadora profesional: Mariana “Barby” Juárez.

Y, nuevamente, Yuri fue la única de entre el jurado que identificó la verdadera identidad del personaje, gracias a una pista en la que indicaron que Escoba era una pera, haciendo alusión a su deporte.

“Yo boxeé con ella en un video que hice para un show mío, hace un tiempo atrás, ahí tuve el privilegio de conocerla”, comentó la intérprete de “Maldita primavera”.

La “Barby” dijo que “a la güera no la puedo engañar, ella me conoce muy bien, pero la hice dudar. Espero que les haya gustado mi actuación”.

Juanpa Zurita le expresó que ha sido uno de los personajes más divertidos “yo juré que eras comediante, de verdad, eres muy chistosa, no sé si hayas explorado más esa rama, pero yo diría que lo intentes”, a lo que Barby contestó que se daría una oprtunidad en el mundo de la comedia más adelante.

¿Cómo fue la experiencia para la “Barby” Juárez?

Barby admitió que su voz es grave, por lo que tomó como humor que Carlos Rivera pensara que ella era Julión Álvarez.

“A todas las personas que nos están viendo nunca dejen de soñar de intentarlo, que a lo mejor pensaron que no nacieron para eso, mírenme aquí, es padrísimo intentarlo, no quedarte con las ganas y se trata de vivir haciendo las cosas bien, yo me super divertí, me dio miedo, porque ni en la regadera me gusta escucharme, muchas gracias a todos”, compartió al final del show.

