Fanáticos del programa mexicano “¿Quién es la máscara?” al parecer ya descubrieron quién está detrás del personaje Huacal, que se trata de un grupo de cuatro frutas y verduras que cada domingo divierten al público con sus ocurrencias.

Por primera vez en este show de concursos participa un grupo de cuatro famosos en un mismo equipo de personajes, que son: ajo, fresa, piña y pera, a diferencia del resto de competidores que salen al escenario de forma individual.

Los televidentes ya unieron cabos y concluyeron que el grupo de cuatro chicas que está detrás de la máscara se trata de las integrantes de JNS: Karla Díaz-Leal, Regina Murguía, Angie Taddei y Melissa López.

Esta sospecha aumentó aún más cuando en la más reciente transmisión por primera vez cantaron las cuatro artistas, ya que anteriormente habían cantado a dueto o de forma individual.

En una de las pistas de Huacal se menciona “Vestida para matar” tal como se titula una de las canciones de JNS, además se mostró el libro “La metamorfosis” de Franz Kafka y el grupo tiene un disco que se llama “Metamorfosis”.

“Más obvio que son las JNS sus voces inconfundibles, además mencionaron la canción ‘Vestida para matar’ del disco metamorfosis”, “Y literal tienen las mismas botas que ellas usan en los 90s pop tour”, Son las JNS, los investigadores creo que lo saben pero se hacen locos para ponerle emoción al juego”, son algunos comentarios del público.

“Cantan igualito que JNS”, “¿No pueden ser un poquito más obvias?”, “Las Huacal inconfundible son las Jeans”, “Yo no sé cómo no adivinan los jueces que son las JNS, me encanta el programa y me encanta Huacal, pero a veces se pasan”, son otras opiniones, a pesar de eso hay gente que apoya a este equipo y quiere verlo en la final “me declaro súper fan de Huacal, pero más de ajo, no paro de reír cada domingo”.



