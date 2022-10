“¿Quién es la máscara?”: Famosos le dirán adiós al ego y empezarán desde cero

Generalmente la meta de todo artista es ser famoso y obtener reconocimiento por su trabajo, pero a partir de este domingo nada de esto importará para 18 celebridades quienes se toparon con pared al ser parte de un experimento televisivo que los pondrá vulnerables.

Estas personalidades anónimas tendrán que decir adiós a su nombre, al ego y tendrán que empezar desde cero; esto aseguro Omar Chaparro, conductor de la cuarta temporada de “¿Quién es la máscara?”, en la cual él no buscará tener protagonismo.

“Las celebridades entran a un ejercicio de humildad gigante porque guardan en una maleta su nombre que les ha costado construir, guardan sus reconocimientos, sus premios ya sean cantantes o actores, los guardan, los entierran”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Lee también: Fallece Guadalupe Gómez, actriz de cine y madre del realizador Guillermo del Toro

El también actor explicó que a pesar de ser un trabajo realmente duro, al final los participantes disfrutan plentamente de este formato, pues usan toda su creatividad para volver a ganarse al público que ya los quiere: “se meten totalmente vulnerables a un personaje que no existe, que ellos mismos van a construir con su creatividad, con su voz y personalidad”.

La producción de este show, que será la competencia directa de “MasterChef Celebrity ” es demasiado cuidadosa para mantener en secreto la identidad de estos famosos y han hecho todo lo posible para que nadie sepa qué artista está detrás de cada máscara.



Tras ausentarse la temporada pasada, Omar regresa al frente del programa Foto: Instagram

Desde que los recogen a sus casas, los famosos salen tapados con una visera negra, no se les ve nada, incluso, les colocan unos guantes para que no puedan ser reconocidos por sus manos y el chofer que va por ellos no sabe quién es su pasajero.

“Es un show en donde el conductor y los investigadores dejamos el ego a un lado. La estrella del programa no se llama Omar Chaparro, los que realmente brillan son los personajes”.



Los nuevos investigadores

El panel de investigadores del programa dominical que se transmitirá a las 20:30 horas está conformado nuevamente por Yuri, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y se integrará Galilea Montijo, quien suplirá a la actriz Mónica Huarte.

“Galilea es una mujer que conoce muy bien al público y que se presenta sin máscaras, es una mujer muy natural como habla en la calle, habla frente a la cámara”.

Omar, por su parte, se reincorpora al programa luego de ausentarse durante la temporada pasada por compromisos laborales. Adrián Uribe fue quien ocupó su lugar, aunque no obtuvo muy buenas críticas.



Sobre su futuro dentro del show reveló que disfruta mucho su papel, sin embargo le encantaría que en alguna temporada fuera invitado como participante, aunque podría ser muy fácil que adivinen que se trata de este conductor.

Lee también: Usuarios vuelven a criticar a Alejandro Fernández, ahora por usar ¿pestañas postizas?