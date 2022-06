Quién es Jimmy Kimmel, el conductor que criticó a AMLO por no ir a la Cumbre de las Américas

El conductor Jimmy Kimmel fue duramente criticado por un comentario que lanzó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, durante su programa “Jimmy Kimmel Live” emitido por la cadena ABC. El motivo de la opinión burlesca del también actor, fue por la decisión del mandatario de no acudir a la Cumbre de las Américas 2022, que inició el pasado lunes 6, lo cual generó burla y polémica. ¿Pero quién es Jimmy Kimmel?, te contamos.

El asunto sobre que el presidente no acudió al evento provocó risas durante el programa “Kimmel Live”, donde normalmente utilizan humor ácido y suelen burlarse de figuras públicas, tanto del ámbito político como del mundo del espectáculo.

El actor expresó comentarios como "El presidente de México no vendrá. Decidió faltar en solidaridad con los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes no fueron invitados porque la democracia no es realmente lo suyo".

Lee también: Mijares está enamorado otra vez: ella es su novia

Asimismo añadió, “No tener a México aquí es un gran golpe, porque en primer lugar, son nuestros vecinos de abajo; y en segundo lugar, se suponía que ellos traerían el guacamole", lo que generó críticas hacia el conductor, especialmente del público mexicano.

¿Quién es Jimmy Kimmel?

Su nombre completo es James Christian Kimmel. Nació el 13 de noviembre de 1967 en Brooklyn (Estados Unidos). Es reconocido por ser el productor ejecutivo y presentador de su propio programa talkshow Jimmy Kimmel Live!, desde 2003.

Además de ser actor y conductor es cómico, guionista y productor de televisión estadounidense y ha tenido participaciones en producciones como “The Man Show, Win Ben´s Steins Money, entre otros.

Lee también:¿Qué pasó con Antonio De la Rúa, el ex de Shakira antes de Gerard Piqué?

De acuerdo con diversos medios, la carrera de Kimmel comenzó en la radio y no pensaba dedicarse a trabajar en la televisión, sin embargo, tiempo después formó parte del programa Win Ben Stein´s Money.

En 2003 inició el proyecto nocturno de “Kimmel Live” que tiene un formato de entrevistas. El actor de 54 años, es reconocido a nivel internacional debido a las personalidades que han visitado su programa. Desde Natalie Portman, Lady Gaga, Taylor Swift, hasta Barack Obama participaron en el show.