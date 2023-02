¿Qué ver?: Un vistazo a Woodstock de voz de sus artistas

¿Dónde?: Disponible en Prime Video

"Woodstock: 3 días de paz y música" es un documental de 1970 que aborda los hechos del mítico festival que tuvo lugar en agosto de 1969 en Bethel, Nueva York, en cuya realización estuvieron involucradas figuras como Martin Scorsese y Thelma Schoonmaker, quienes se encargaron de la edición.

El trabajo se hizo acreedor a un Oscar como Documental y se editaron dos versiones más, una en 1994 y otra en 2009 con material inédito, como los testimonios de artistas como Santana, The Who, Jefferson Airplane, Creedence Clearwater Revival y Grateful Dead, entre otros.

Durante los 225 minutos que dura el documental, se puede ver la energía de las más de 450 mil personas que asistieron al legendario festival. Las anécdotas son narradas por la gente del equipo de filmación, incluido Scorsese, integrantes de los grupos que conformaron el line up y espectadores.

Joan Baez, Santana, Incredible String Band, Canned Heat, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Sly & The Family Stone, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Ten Years After, The Band, Johnny Winter, Blood, Sweat & Tears, Crosby, Still, Nash & Young, Jimi Hendrix, por mencionar algunos, formaron parte del cartel de 32 artistas que se presentaron durante el fin de semana del 15 al 18 de agosto de 1969.

Fue un evento donde la cultura hippie, las drogas, la desorganización y el contexto de la zona donde se llevó a cabo influyó en su desarrollo.