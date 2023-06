¿Qué ver?: Retratos de la vida cotidiana, a la pantalla

¿Dónde?: HBO MAX

Las grandes trilogías del cine nos han presentado desde historias fantásticas, como las de “El señor de los anillos”, hasta otras llenas de acción, como la de “Batman”, de Christopher Nolan.

Pero a mediados de la década de los 90 se estrenó la primera película de una trilogía en la que los protagonistas fueron gente común y hasta aburrida, si así se le quiere ver, pero que gracias a su naturaleza minimalista lograron retratar las complejas preocupaciones de la vida cotidiana.

El director Richard Linklater fue el encargado de traer a la pantalla las historias de cine independiente de "Antes del amanecer" ("Before sunrise", de 1995), "Antes del atardecer" ("Before sunset", de 2004) y "Antes de la medianoche" ("Before midnight", de 2013).

La saga protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy nos presentó en un inicio a dos jóvenes: Jesse (Hawke), y Céline (Delpy), un estadounidense y una francesa qué se conocen en un tren del que bajan para pasar la noche caminando por las calles de Viena, en donde hablan de sus vidas y sueños para al final prometerse que volverán a encontrarse meses después.

En las siguientes cintas sabemos qué es lo que pasó con ellos: ¿se reencontraron? ¿Continuaron una relación o sus vidas tomaron caminos distintos?

Además de la propuesta en cuanto a la historia de los personajes, resulta interesante que en las tres cintas se mantienen los dos protagonistas, a quienes vemos madurar, ya que cada película se hizo con cerca de 10 años de diferencia.