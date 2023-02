¿Qué ver?: Poderoso defensor del planeta que lo acogió

¿Dónde?: "Dragon Ball", disponible en Claro Video

"Dragon Ball Z", de lunes a jueves a las 17:00 horas por Azteca Siete

Ahora que están de moda los superhéroes y todos están emocionados por la nueva película de Marvel, "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", o la próxima cinta de DC, "The Flash", por qué no recordar a un personaje que nos ha regalado muchas de las mejores peleas de la pantalla chica.

Estos no son superhéroes, son súper saiyajin y no le piden nada a Batman o Capitán América, porque lo tienen todo: poderes sobrenaturales, batallas monumentales y villanos que amenazan con destruir el planeta.

Se trata del manga, y posteriormente adaptación al anime, de Akira Toriyama: "Dragon Ball", que nació en los años 80 y ha tenido diferentes sagas, como "Dragon Ball Z".

La trama, para quienes a estas alturas no lo conozcan, sigue al guerrero saiyajin Goku, quien muy al estilo de Superman llega a la Tierra proveniente del planeta Vegeta, de donde fue enviado justo antes de que fuera destruido por el villano Freezer.

Goku es criado por el anciano Son Gohan, quien le enseña sobre artes marciales y eventualmente se convierte en el defensor del planeta que lo acogió, ante la llegada de todo tipo de villanos provenientes de otros mundos.

La historia se complementa con personajes ya clásicos que acompañan a Goku en las batallas, como el humano Krilin o el namekuseijin Piccolo (quien inició siendo un villano y después se convirtió en uno de los héroes más queridos), así como las mitológicas esferas del dragón, que al reunirlas pueden cumplir deseos.