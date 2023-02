¿Qué ver?: Peter Jackson revive al "Cuarteto de Liverpool"

¿Dónde ver?: Disney+

Ver el proceso de grabación del álbum "Let it be", de The Beatles, es un regalo para los fans de la banda de Liverpool, aún más cuando se trata de material restaurado que permite sentirse aún más cerca de Paul, John, George y Ringo.

Así es “The Beatles: Get back”, la serie documental que dirigió Peter Jackson (trilogía de “El señor de los anillos”) y que fue lanzada a finales de 2021 por la plataforma Disney+.

Jackson recibió más de 55 horas de metraje y 140 horas de audio recabado por el director Michael Lindsay-Hogg para el documental de 1970 “Let it be” pero en esta nueva versión del material filmado en enero de 1969 la percepción de lo que ocurría dentro de la agrupación es diferente: contrario al filme original y a pesar de los conflictos durante la grabación, se muestra una relación amistosa entre el cuarteto y que Yoko Ono tampoco era la mala de la historia.

La serie documental de tres episodios cierra con el emblemático concierto en la azotea que la banda ofreció el 30 de enero de 1969 en el estudio de grabación Apple Corps, en Londres, y que no fue más que una presentación improvisada que provocó incluso la llegada de la policía y tanto comentarios positivos como críticas hacia los músicos.

Esta nueva visión de lo que The Beatles vivió en el final de su carrera fue apoyada por los propios implicados, pues la serie cuenta con Paul McCarney, Ringo Star, Yoko Ono (viuda de John Lennon) y Olivia Harrison (viuda de George Harrison) como productores.

