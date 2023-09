¿Qué ver?: Maratón para celebrar el Día de Batman en HBO Max

¿Dónde?: HBO Max, Prime Video, Claro Video, Warner Channel, TNT y Space

Desde que apareció por primera vez en los cómics, en 1939, a la fecha, Batman se ha convertido en uno de los superhéroes más queridos de la historia y sus aventuras han sido plasmadas no sólo en el papel, sino también en la pantalla.

Como protagonista de filmes lo hemos visto ser interpretado por actores de la talla de Michael Keaton, Christian Bale y en últimas adaptaciones, con Ben Affleck, por ello no es de sorprenderse que el alter ego de Bruce Wayne tenga su propio día para celebrarlo: el “Batman day”, o Día de Batman.

Esta fecha actualmente tiene lugar el tercer sábado de septiembre por lo que este 2023 será el sábado 16 y, si quieres celebrarlo sintiéndote parte de Ciudad Gótica, aquí hay algunas recomendaciones para maratonear, sin necesidad de tener muchas plataformas de streaming. Con una basta.

A través de HBO Max se pueden encontrar títulos como “The Batman” (2022), en donde Robert Pattinson encarna al defensor de Ciudad Gótica, quien es temido por los criminales de su ciudad y que, junto al teniente de policía James Gordon (Jeffrey Wright) buscan descifrar un acertijo sobre quién es el que está detrás de una serie de delitos.

Pero si no tienes la plataforma HBO Max no hay problema, porque este título, así como la trilogía dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale, están disponibles en otros sitios como Prime Video y Claro Video.

Otros títulos clásicos que pueden verse en estas plataformas son “Batman” (1989) y “Batman regresa” (1992), con Michael Keaton; “Batman eternamente” (1995), con Val Kilmer; y “Batman y Robin” (1997), donde el protagonista es interpretado por George Clooney.

Por otro lado, de vuelta en HBO Max y para los que prefieran la animación, también hay contenido y uno de los más queridos es “Lego Batman”, cinta de animación digital de 2017 donde todos los personajes asemejan estar hechos de lego. La cinta de comedia nos regala además una nueva dimensión a la relación que existe entre Batman (Will Arnett) y el Joker (Zach Galifianakis), quienes parecen no funcionar el uno sin el otro.

Otras opciones animadas son “Batman: the killing joke” (2016), con Mark Hamill haciendo la voz del Joker, o “Batman: under the red hood” (2010), con la voz de Jensen Ackles como Capucha Roja.

Por último, si eres de los que prefiere prender la televisión y ver lo que ofrece ese día el catálogo, en los canales Warner Channel, TNT y Space, habrá programación dedicada al superhéroe.