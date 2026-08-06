Una familia descubre que su propio hogar puede convertirse en la peor de las prisiones en "La última casa", una cinta que mezcla el thriller psicológico con la ciencia ficción para construir una historia de aislamiento, miedo y supervivencia.

La película sigue a los Delgado, una familia que ve cómo las puertas y ventanas de su casa quedan bloqueadas por una fuerza desconocida que les impide salir al exterior. Lo que comienza como un momento de confusión, se transforma poco a poco en una lucha por mantener la cordura cuando descubren que no existe una forma sencilla de escapar y que ellos no son las únicas víctimas.

Uno de los grandes atractivos de la cinta es la actuación de Wagner Moura, nominado al Oscar, quien interpreta a Jason Delgado, un padre que intenta proteger a su familia, al mismo tiempo que busca una solución al extraño fenómeno.

Frente a él está Ann (Greta Lee), una madre que funciona como el equilibrio emocional de la familia y que intenta evitar que el encierro termine por destruirlos. La dinámica entre ambos personajes fortalece la historia, pues más allá del misterio, la película explora cómo cambia una familia cuando pierde aquello que parecía más seguro: su propio espacio.

Además de Moura y Lee, el elenco está conformado por Vivien Lyra Blair y Azhy Robertson como Graham Delgado.

"La última casa" es una opción para quienes disfrutan de historias con una mirada más psicológica, donde la tensión no depende únicamente de la amenaza externa, sino de cómo los personajes enfrentan el miedo y la incertidumbre.

[Publicidad]

La película puede verse en Netflix desde este viernes

Dónde ver: Netflix